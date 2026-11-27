Fotbalová Dukla má finanční problémy. Hráči nedostali výplatu, opory jsou na prodej
Pokud dnes porazí Táborsko, vyšvihne se Dukla na první figuru tabulky druhé ligy. To je jistě fajn. Na Julisce touží po návratu mezi elitní fotbalovou společnost. Co však kazí adventní atmosféru, je nedostatek financí. Podle informací deníku Sport a webu iSport je pokladna momentálně spíš prázdná a hráči dostali od vedení informaci, že není na výplaty. Minimálně tu listopadovou. Redakce nabídla klubu, aby situaci vysvětlil. Ten odmítl.
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Na trávníku vypadají výkony a výsledky Dukly nadějně. Zařadila se mezi nejvážnější kandidáty postupu do ligy. Po polovině soutěže je druhá. Dnes domácím zápasem s Táborskem vstoupí do druhé části. Hráči však mají jednu tíživou jistotu: peníze za dobře odvedenou práci jim za poslední měsíc nepřijdou. Minimálně tak hovoří řada zdrojů Sportu s poznámkou, že finance na běžný provoz momentálně nejsou.
Několik hráčů na prodej
Není to poprvé, co se Dukla ocitla ve finančních problémech. Na konci minulé