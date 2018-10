TOP talenti světového fotbalu: Hvězdičku chce Real i hráč Hradce

Firbacher pravidelně hraje v Hradci za starší dorost do 19 let, tedy s hráči o dva roky staršími. V minulé sezoně nastřílel 11 branek v 18 zápasech. V této sezoně má po devíti kolech na kontě čtyři góly. Dvě branky dal letos i ve čtyřech startech za národní tým do 18 let. Má za sebou také zahraniční stáže včetně anglického Southamptonu.

"Skauti Southamptonu ho nadále sledují, v tuto chvíli je to nejtalentovanější střední útočník v České republice," uvedl britský deník.

The Guardian vybírá největší talenty jednotlivých ročníků už pátým rokem. Z ročníku 1999 zařadil do seznamu Christiána Frýdka, který nyní ze Sparty hostuje v druholigovém Táborsku. Za ročník 1998 se do výběru dostal Dominik Smékal, tehdy hráč mládeže Interu Milán. Jeho kariéra se ale zabrzdila a nyní hraje za třetiligové Petřkovice.