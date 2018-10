Mladý kouč jede s Varnsdorfem nad plán. Bizarní skóre? Na 1:0 nehrajeme

Pep Guardiola, Maurizio Sarri, Jürgen Klopp. „To jsou trenéři, od kterých nejvíc čerpám. A do toho bych přihodil Mourinha, který zas má propracovanou defenzivu,“ přiznává David Oulehla, bývalý dlouholetý dorostenecký trenér, který kroutí ve Varnsdorfu první sezonu v profesionálním fotbale.

Jak jste se ve Varnsdorfu ocitl?

„Když jsem působil v Jablonci, seznámil jsem se s panem Gabrielem, ředitelem Varnsdorfu. Jezdil jsem sem často na druholigové zápasy, sledoval jsem to, abych měl přehled. Od té doby jsme s panem Gabrielem byli v pravidelném telefonickém i osobním kontaktu, a když v létě sháněl nového trenéra, oslovil mě.“



Vedl jste starší dorost v Jihlavě, Jablonci i na Žižkově. Byla to dobrá škola?

„Určitě, protože jsem pracoval v klubech, jejichž devatenáctky patřily ve svých soutěžích k těm slabším, takže jsme obvykle hráli o záchranu. Byl jsem pod tlakem, zažil jsem víc krizových situací než těch klidných, prošel jsem věcmi, které mě zocelily.“



Kteří zajímaví hráči vám jako dorostenci prošli pod rukama?

„V Jihlavě jsem trénoval Masopusta, Klimenta, do Jablonce jsem přivedl Lischku, měl jsem tam i Mihálika… Bylo jich víc, určitě jsem na někoho zapomněl.“

Který z bývalých svěřenců vám udělal největší radost tím, kam to dotáhl?

„Strašně to přeju Lukáši Masopustovi, kterého jsem vedl skoro čtyři roky. Když do Jihlavy v šestnácti přišel, byl malinký, neměl fyzické předpoklady. Ale měl podporu rodičů a pracovitost, dokázal se zakousnout a jít si za svým cílem. I když všichni říkali, že nemá dostatečnou techniku a dovednosti na to, aby to zvládl, já jsem si to nemyslel. A dnes jsem rád, že to prokázal, že tyto věci vydriloval, vypiloval a myslím si, že v Jablonci má už druhý rok výbornou formu. Je to hráč, který by mohl být připravený na odchod i třeba do lepšího zahraničního klubu.“



Nyní poprvé vedete tým dospělých jako hlavní trenér. Byl to od staršího dorostu velký skok?

„Tím, že trénuju dlouho, jsem mužstev už přebíral hodně. Samozřejmě je to jiné v tom, že pracujete s už dospělými lidmi, v týmu máte starší hráče, kteří víceméně ovlivňují tok dění v kabině. Pak záleží na jejich charakteru, na tom, jak zvládnou kritiku. Když jim něco vytýkáte a oni na to reagují špatně, je to problém. Ale tady ve Varnsdorfu starší kluci charakter mají, berou ty věci normálně. Nějakým způsobem si to sedlo a funguje to.“



Jde o vaše první angažmá coby hlavního trenéra v profesionálním fotbale, navíc vám je pouze 35 let. Nedívali se na vás zpočátku hráči skrz prsty?

„Určitě jsem cítil, že přicházím po trenérovi, který ve Varnsdorfu udělal kus poctivé práce. Převzít tým po Zdenku Frťalovi bylo hodně těžké, protože ho tady mají všichni – fanoušci i kabina – rádi. V tomhle jsem to měl složitější, ale necítil jsem nějaký problém. Věděl jsem, že startuju od nuly a musím hráče přesvědčit o své vizi a způsobu hry, který by měl fungovat. Mužstvo je mladé, ještě se může zlepšovat.“

Před sezonou jste říkal, že se chcete fotbalem bavit. Jak s tím koresponduje vaše skóre 8:5 po jedenácti kolech?

„Poslední utkání se Žižkovem (3:1) jsme odehráli velmi dobře a ani v předchozích zápasech jsme se neprezentovali nějakým defenzivním pojetím hry. Napadáme poměrně vysoko, nemáme to založené na urputném bránění, mám zprávy, že pro soupeře jsme svým presinkem relativně nepříjemní. Akorát nedokážeme slibné situace dotáhnout, chybí nám finální nebo předfinální přihrávka, nebo špatně zakončíme. Naše hra úplně nekoresponduje s výsledky, na 1:0 určitě nehrajeme.“