Zavadil o postupu i vedení Opavy: Pod těmi lidmi bych hrál nemohl!

Pořád mu to běhá a cit v noze taky zůstal. Ve třiačtyřiceti letech povede záložník Pavel Zavadil (43) Zbrojovku za rychlým návratem mezi elitu jako kapitán. Po resuscitaci kariéry odmakal celou přípravu a ověřil si, že na to pořád má. Navíc pomohl s příchodem útočníka Jakuba Řezníčka. „Jsem plný očekávání,“ prohlásil matador po generálce ve Zlíně (1:1).

Od prosince nehrál mistrák. V neděli v Táborsku na to Pavel Zavadil, jenž dělal větší část jarní sezony manažera v Opavě, opět vletí. V roli vůdce Brna, které po dalším pádu do F:NL vyhlásí jasný útok na postup. „Po tom, co se stalo, mě hned napadlo, že se vrátím na hřiště. Tolik jsem toho zas neztratil. Nakonec jsem udělal dobře,“ hodnotí svůj krok v rozhovoru pro Sport.

Co jste o sobě během přípravy zjistil?

„Jsem rád, že jsem ty těžké tři týdny přežil. Neměl jsem žádné úlevy. (klepe na dřevo) Jsem unavený, to je jasné. Ale tělo drží. Cítím se dobře, zápas od zápasu je to lepší. Mám týden na vyladění. Teď už asi zvolníme, zaměříme se spíš na taktické věci, standardky.“

Má Zbrojovka s tímto kádrem na postup?

„Z týmu mám velmi dobrý pocit. Každý sestup je nepříjemný, zanechá nějakou stopu. Po několika dnech jsme si ale řekli, že za tím uděláme tlustou čáru. Musíme se dívat dopředu a jít za svým cílem, což je postup do první ligy. Půjdeme si za tím. Posledních deset dní cítím, že mančaft začíná být v pohodě, sebevědomější a dostává se do formy. Vidím sílu, kterou budeme potřebovat. Jak jsem za tu dobu nasál kabinu, parta je velmi dobrá. Kluci jsou pozitivní, chtějí se zlepšovat a udělat úspěch. Mám rád komunikaci i dobrou atmosféru.“

Druhou ligu jste proletěl s Opavou, soupeře jste drtili ofenzivou. S Brnem to bude jiné, že?

„Za Romana Skuhravého jsme hráli trošku jiný styl, mužstvo bylo dlouho pohromadě. Ale i se Zbrojovkou určitě budeme nebezpeční a budeme hrát útočně. Myslím, že se kádr velmi dobře posílil. Očekávání budou velká, ale já hraju rád pod tlakem. Už se na to moc těším. Věděl jsem, s jakým úkolem sem jdu. Není to pro mě nová role. Tohle mi vyhovuje.“

Jakou roli jste hrál v příchodu kamaráda Jakuba Řezníčka z Teplic?

„Je pravda, že i mě to napadlo. (úsměv) Bavili jsme se o tom společně, že by bylo dobré, kdyby tady byl i on. Vycházíme spolu velmi dobře. Celou dobu jsme byli ve spojení, i když jsme hráli každý jinde. Ale jeho příchod byla věc vedení. Přišel ten správný hráč, který může být rozdílový. Potřebujeme někoho, kdo umí dát gól. Řezňu znám dobře. Má obrovskou kvalitu a je to výborný kluk. Od té doby, co přišel, je kabina zase pozitivnější. Dokáže pomoct i ostatním.“

Jaké to bude nastoupit proti Opavě, kde jste doma?

„Ten zápas bude hodně těžký…V Opavě mám spoustu známých a fanoušků, kteří mi přejí. Ale oni jsou Opaváci a samozřejmě si přejí, aby vyhrál jejich tým. Zas tak špatný není, základ je stabilní. Bude ale dost záležet na šíři kádru, kterou Opava moc nemá.“

Nový kouč Roman West měl zájem, abyste se vrátil do dresu SFC. Proč jste odmítl?

„Věděl jsem, že za této situace v Opavě být nemůžu. Pracoval jsem tam s Kovim (trenérem Radoslavem Kováčem). Nešlo by, abych se hned vrátil jako hráč. To nepřicházelo v úvahu. Pod těmi lidmi, co jsou v představenstvu, bych působit nemohl. Absolutně se neztotožňuju s tím, jak to vedou. Jasně jsem věděl, že musím jít zase dál.“