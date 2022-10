Šílenec! Opora českého týmu vytáhla na spoluhráče nůž. Případ šetří policie

Drama na tréninku ve Varnsdorfu! Eso druholigového fotbalového týmu Bojan Dordič (28) podle ověřených informací iSport.cz vytáhl na úterním tréninku nůž, kterým ohrožoval trenéra brankářů Radka Porcala. Nevěříte? Věřte, opravdu se to stalo. Šestigólový střelec po výslechu dokonce přenocoval na policejní stanici v cele předběžného zadržení. „Nechci to komentovat, každopádně jeho návrat do týmu nepřipadá v úvahu,“ sdělil pro iSport.cz Vlastimil Gabriel, šéf klubu.