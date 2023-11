Zbrojovka neví kudy, kam a s kým. S Bartoňkem a Řezníčkem na věčnost?

Druholigový gigant se stal ve druhé lize menším a menším, až se schoulil na šestém místě. Tam Zbrojovka přezimuje, s devítibodovou ztrátou na rivalský Vyškov, jenž okupuje jediné přímé postupové místo. Je to málo či moc? Z hlediska očekávání strašně moc. Až ostudně pro hlavního favorita soutěže, jehož neustálé klopýtání a hledání identity, jak by řekl kouč hokejové Komety Jaroslav Modrý, už je nudné. Za poslední roky se nezměnilo vůbec nic, jen jména na pozicích trenérů a v hráčském kádru.

Zbrojovka prohrála sedm ze šestnácti zápasů, tedy takřka každý druhý projela. Šílené. Od ještě větší ztráty na špičku ji uchránily super šťastné body z úvodu sezony, kdy ještě velel lavičce Luděk Klusáček. Výkonnost mužstva se nikam neposouvá, dál trvá totální závislost na pětatřicetiletém útočníkovi Jakubu Řezníčkovi (obrovský oblíbenec bosse Václava Bartoňka), který se přes týden dává dohromady, aby mohl spoluhráče o víkendu spasit. Štědře placený nezmar, jehož slovo má váhu i mimo kabinu, nasázel dvanáct gólů ze dvaadvaceti. Až nezdravá je diference mezi ním a druhým nejlepším střelcem Denisem Alijagičem (3 trefy).

Na konci podzimu došlo na předpokládanou výměnu kouče. Klusáček musel odejít, takhle to dál nešlo. Na jeho místo se posunul ambiciózní asistent Tomáš Polách. Začal fantasticky, dvě výhry nad Líšní a v Kroměříži se skóre 6:0. Slunce nad Srbskou však v sobotu zahalila temná mračna. Porážka 0:1 s Olomoucí B? A ještě slaboučký výkon? To jako vážně? Takové kolapsy si Zbrojovka prostě nemůže dovolit. Problém nebude jen v obsazení realizačního týmu.

To podstatné se sice děje na hřišti, ovšem základní premisy úspěchu/neúspěchu vytváří celkové prostředí v klubu. A to je podivné. Vyzná se někdo v tom, kdo vlastně celé organizaci na dosluhujícím stadionu velí? Když posloucháte, co se špitá ve fotbalovém zákulisí, nestačíte se divit. Dokonce se ozývají hlasy, že postupné převzetí Zbrojovky investiční společností Portiva je trošku kamufláž. Má to naoko vypadat, že stávající vlastník Bartoněk, jenž rozhodně není oblíbencem fanoušků „Flinty“, se po letech vzdává vlivu a stahuje se do ústraní. Definitivně.

Přitom podle mých informací stále disponuje rozhodovacími právy. Celý proces, který byl oficiálně popsán během podzimu na tiskové konferenci, se údajně komplikuje. Bez Bartoňkova posvěcení se nic zásadního v klubu nestane. V sobotu dopoledne si podnikatel důchodového věku udělal v doprovodu sportovního ředitele Zdeňka Psotky výlet na šlágr Vyškov-Dukla, po obědě sledoval svou Zbrojovku proti béčku Sigmy. Mimochodem, Psotka je prý z některých interních věcí, s nimiž musí po svém příchodu z FAČR bojovat, docela nešťastný. Vše nasvědčuje tomu, že si Bartoněk bude s hračkou jménem FC Zbrojovka Brno hrát dál.

Aby to nebylo i v příští sezoně ve druhé lize…