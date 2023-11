Příbram dlužila a nezaplatila. Přijde o čtyři body a spadne o čtyři místa

Je čtvrtá, bude osmá. Druholigová FK Příbram přišla rozhodnutím Etické komise fotbalové asociace o čtyři body, protože mařila rozhodnutí Sboru rozhodců. Co přesně se stalo?

Oficiálně se to neříká, ale věc se má takto: dva bývalí hráči Příbrami podali na klub stížnost ke Sboru rozhodců. To je ten orgán, který ve fotbale plní roli soudu při sporu dvou stran – jako se dělo například ve při Sparty a Martina Haška. Stěžovali si na to, že jim klub delší dobu dluží částku, která jim podle smlouvy náleží. Podle informací iSport.cz se jedná o více než milion korun.

Sbor rozhodců jim dal za pravdu a klubu uložil dlužnou částku uhradit. Jenže to se nestalo a případ se proto dostal k Etické komisi. Ta ve třech bodech, i s přihlédnutím k tomu, že středočeský klub je v tomto na paškále opakovaně, dnes rozhodla následovně:

a) Klub mařením výkonu rozhodnutí Sboru rozhodců spáchal disciplinární přečin maření výkonu rozhodnutí

b) Za spáchání disciplinárního přečinu ukládá Etická komise klubu disciplinární trest odebrání dvou soutěžních bodů

c) Disciplinární trest odebrání dvou soutěžních bodů bude vykonán nejúspěšnějším družstvem klubu v kategorii mužů, tedy družstvem účastnícím se soutěže FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA.

A protože se týká o dva hráče, body se budou odečítat celkem čtyři.

Z toho vyplývá, že 26 bodů, které klubu po podzimu vynesly čtvrtou příčku, se stane 22 bodů, které Příbram srazí na osmé místo. „Poté, co jsme se ve druhé polovině zvedli a udělali šňůru pěti výher, je pro nás odečet velkou komplikací. Ale víc to nemůžu komentovat, jsem trenér, ne majitel,“ posteskl si trenér Karel Krejčí.

Příbram se proti rozhodnutí může odvolat. Pokud u odvolací komise uspěje, body se jí vrátí. Ovšem případné uhrazení pohledávek už body nezachrání.