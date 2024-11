Miliardář kupuje Líšeň! Brněnský podnikatel chce brzy do první ligy

Novým majitelem druholigového fotbalového celku SK Líšeň se stal miliardář Igor Fait. Brněnský podnikatel chce dostat klub brzy do nejvyšší soutěže. Na převzetí SK Líšeň se dohodl s dosavadním předsedou Karlem Hladišem. Klub to oznámil v tiskové zprávě. Novým generálním ředitelem bude Libor Kleibl, který do roku 2022 dvacet let působil ve Slovanu Liberec.