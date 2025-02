Vrba končí v Líšni! Dostal vyhazov po dvou měsících: Mám na to svůj názor

„Samozřejmě jsem to nečekal. Nicméně to beru tak, jak to je. Přeju Líšni všechno nejlepší. Na celou situaci ale mám svůj názor. Teď to však blíže komentovat nebudu,“ prohlásil jednašedesátiletý Vrba.

„Já k tomu nic nevím,“ reagoval Karel Hladiš, jenž stál přes třicet let v čele klubu a po příchodu miliardáře Igora Faita v něm zůstal jako člen vedení.

Vrbův prosincový příchod do klubu souvisel s nástupem nových majitelů, kteří chtějí Líšeň dostat do první ligy. Tehdy nahradil Milana Valachoviče, který se přesunul do pozice manažera prvního týmu. Mužstvo je po podzimu deváté se ztrátou sedmi bodů na třetí Vyškov. Jarní část druhé ligy začne Líšeň počátkem března.

Vrba patří mezi respektované české trenéry s bohatými zkušenostmi z domácích i zahraničních soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk tří ligových titulů s Plzní, mistrem byl také s Žilinou na Slovensku a s Ludogorcem Razgrad v Bulharsku.

S Plzní vyhrál i domácí pohár, třikrát zažil účast v Lize mistrů. Česká reprezentace se pod jeho vedením kvalifikovala na EURO 2016 a v anketě FAČR byl celkem osmkrát vyhlášen Trenérem roku. Vedl i Spartu, Baník Ostrava a Zlín.