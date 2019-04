ONLINE MOL Cup: Slavia - Karviná. Jak dopadne Strakův návrat do Edenu? | iSport.cz

Fotbalisté Slavie hostí ve čtvrtfinále MOL Cupu na svém stadionu Karvinou. Mezi osm nejlepších se "sešívaní" dostali díky výhrám nad Ústím nad Labem (2:0) a Chrudimí (3:1). To Karvinští se museli vypořádat s Líšní (4:0), Táborskem (2:0) a Jabloncem (1:0). Uspěje favorit, nebo se z postupu do semifinále bude radovat družina Františka Straky, který se vrací do Edenu, kde prožil chvíle, na které ne úplně rád vzpomíná. ONLINE přenos zápasu sledujte od 19:20 na iSport.cz.