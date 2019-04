Fanoušci Slavie „vítali“ Straku v Edenu: Táhni na Spartu! Zněly i vulgarity | iSport.cz

Slávista Michal Frydrych oslavuje svou trefu do sítě Karviné ve čtvrtfinále MOL Cupu se svým spoluhráčem Peterem Olayinkou • Pavel Mazac / Sport

Už je to sedm let. Fanoušci Slavie přesto na někdejší angažmá nenáviděného Františka Straky pořád nezapomněli. Když se šedesátiletý kouč v úterý vrátil do Edenu s Karvinou na čtvrtfinále MOL Cupu (0:5), vřelého přijetí se nedočkal. Naopak. Příznivci Pražanů v průběhu celého utkání opakovali hanlivé (a často i vulgární) pokřiky na Strakovu adresu. „O tom se ani nechci bavit, ať si každý udělá obrázek sám,“ rozhodil zkušený trenér rukama na tiskové konferenci.