Co dnes dělají pohároví hrdinové Zlína z roku 2017: čtvrtá liga, Izrael i ikona Slavie
Skvělé šesté místo v lize a navrch senzační triumf v MOL Cupu. Takové bylo jaro 2017 v podání zlínských fotbalistů. Ziskem pohárového prvenství si tehdy dokonce zajistili přímý postup do Evropské ligy. Co dnes dělají hráči, kteří pod vedením trenéra Bohumila Páníka porazili ve finále druholigovou Opavu 1:0 a nesmazatelně se zapsali do historie moravského klubu?
Stanislav Dostál
brankář, 34 let
V lize debutoval ještě dřív, než dosáhl plnoletosti. Postupně se vypracoval v klubovou jedničku, a přestože byl o něj zájem jinde, vždycky odolal. Ve Zlíně zůstal i po loňském sestupu do druhé ligy. Letos na jaře slavil s týmem návrat mezi elitu a je klíčovým hráčem nováčka.
Miloš Kopečný
obránce, 31 let
Poctivý pravý bek opustil Zlín v roce 2018, aby se přes Hradec Králové, České Budějovice, Senici, Táborsko a Opavu vrátil vloni zpátky na Moravu. Mužstvu pomohl s návratem do první ligy a v aktuální sezoně patří mezi zástupce kapitána Tomáše Poznara.
Jakub Jugas
obránce, 33 let
V pohárovém finále šéfoval nejen obraně, ale celému týmu jako kapitán. Červená karta ve čtvrté minutě nastavení mu nevadila, protože zanedlouho zvedal pohár a několik dní mohl se spoluhráči slavit. Brzy po triumfu přestoupil do Slavie a přes Mladou Boleslav, Jablonec a Liberec zamířil v roce 2021 do Polska, kde v dresu Cracovie Krakov hraje Ekstraklasu.
Zoran Gajič
obránce/Srbsko, 35 let
Bělehradský rodák zanechal první českou stopu v Ďolíčku, z Bohemians 1905 se stěhoval do Zlína, kde byl dva a půl roku jedním z defenzivních lídrů. Pak zamířil do Bulharska a mihnul se i ve Zbrojovce Brno. Naposledy hrál doma v Srbsku za klub Kolumbara Lazarevac.
Róbert Matejov
obránce/Slovensko, 37 let
Do Zlína přišel v roce 2012, zažil administrativní postup do ligy a strávil v klubu deset let. Později přestoupil do Zbrojovky Brno, potom se vrátil na Slovensko. Hrál tam nejvyšší soutěž za Skalici. Na podzim nastupoval ve čtvrté lize za Strání.
Vukadin Vukadinovič
záložník/Srbsko, 34 let
Srbský cestovatel se s rodinou usadil ve Zlíně. Letos na jaře výrazně pomohl klubu zpátky do Chance Ligy, ale nejvyšší soutěž už nehraje. Přednost dal lukrativnější a dlouhodobější nabídce Artisu Brno, kterému se snaží pomoci k postupu mezi tuzemskou elitu.
Ibrahim Traoré
záložník/Pobřeží slonoviny, 37 let
Tohle byla pro Zlín megatrefa. Traoré přišel do moravského klubu z druholigového Táborska jako neznámý fotbalista a stal se klíčovou postavou týmu. Mezi českou elitou zaujal natolik, že jej koupila Slavia, s níž třikrát vyhrál ligu. Po úspěšné pětiletce v Edenu dohrál kariéru v Plzni.
Josef Hnaníček
záložník, 38 let
Ve Zlíně vydržel do roku 2020, kdy zamířil do Opavy. Defenzivní záložník zažil ligovou premiéru v dresu Znojma, kam se oklikou vrátil na začátku roku 2022. Poslední jeho hráčská stopa vede do nižší soutěže v Rakousku.
Lukáš Holík
záložník, 33 let
Díky jeho trefě Zlín přešel v semifinále přes Slavii. Po zisku MOL Cupu přestoupil zlínský odchovanec do Dukly. Hrával také za Opavu, Karvinou a Třinec. V aktuální sezoně obléká dres Hanácké Slavie Kroměříž, která je po podzimní části druhé ligy poslední.
Robert Bartolomeu
záložník, 31 let
Hrdina pohárového finále, které vidělo na Andrově stadionu v Olomouci více než jedenáct tisíc fanoušků. Jeho trefa z 20. minuty zajistila Zlínu druhý pohárový triumf v klubové historii. Technický záložník s angolskými kořeny se však v mateřském klubu nikdy výrazněji neprosadil. V době největší formy jej o větší porci ligových minut připravilo zranění. Letos v létě přestoupil z Prostějova do Kroměříže.
Jean-David Beauguel
útočník/Francie, 33 let
Jeho první tuzemskou štací se stala Dukla Praha. Z hlavního města zamířil do Zlína, kde na sebe upozornil tak výrazně, že získal smlouvu v Plzni. Na západě Čech se stal na jaře 2022 s 19 trefami nejlepším ligovým střelcem a slavil titul. Po epizodách v Saúdské Arábii a Polku je opět na Moravě. V září se dohodl na spolupráci s brněnským Artisem.
Ondřej Bačo
obránce, 29 let / v zápase střídající náhradník
Do finále zasáhl až v 90. minutě, kdy Zlín bránil jednogólový náskok. V srpnu 2020 odešel odchovanec klubu do rumunského Gaz Metan Medias, o rok později zamířil do Hapoelu Jerusalem. V Izraeli působí dodnes, obléká dres prvoligového klubu Ironi Tiberias.
Tomáš Janíček
obránce, 43 let / v zápase střídající náhradník
V duelu s Opavou šel na hřiště v 78. minutě. Po startu ligové kariéry ve Zlíně strávil sedm let v Mladé Boleslavi. S vrcholovým fotbalem končil v Prostějově. Hraje nižší soutěž za Veselou a dělá asistenta trenéra v divizním Uherském Brodě.
Antonín Fantiš
záložník/útočník, 33 let / v zápase střídající náhradník
Bývalý mládežnický reprezentant se dal ve Zlíně zdravotně dohromady a s týmem zažil největší kariérní úspěch. Ve finále střídal v 86. minutě Vukadinoviče. Po dobrodružství v rumunském Voluntari se letos na jaře vrátil do Česka. Pomohl Ústí nad Labem k postupu do druhé ligy, na podzim dal čtyři góly.
Bohumil Páník
trenér, 68 let
Tehdejší velitel vítězné jednotky, ve Zlíně se stal díky pohárovému triumfu legendou. Do klubu se ještě jednou vrátil, poté trénoval v Karviné a mihnul se na Slovensku. Od roku 2023 byl na lavičce divizního Bzence, ale letos v květnu kývl na nabídku brněnského Artisu, pracuje jako sportovní ředitel mládeže. Vědomosti a zkušenosti předává také na brněnské Masarykově univerzitě, kde přednáší začínajícím trenérům na katedře sportovního výkonu a diagnostiky.