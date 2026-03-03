Předplatné

Boleslav – Sparta 0:0, na pen. 4:2. Středočeši v semifinále MOL Cupu! Zazářil brankář

Fotbalisté Mladé Boleslavi v mlze oslavují postup do semifinále MOL Cupu
Fotbalisté Mladé Boleslavi v mlze oslavují postup do semifinále MOL CupuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Mladoboleslavští fotbalisté oslavují postup do semifinále MOL Cupu s hrdinou Jiřím Floderem
Fotbalisté Mladé Boleslavi a Sparty v mlze bojují o postup do semifinále MOL Cupu
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín se chytá za hlavu po nevyužité šanci v prodloužení
Mladoboleslavský trenér Aleš Majer dostává žlutou kartu od sudího po neuznaném gólu
Čtvrtfinále MOL Cupu mezi Mladou Boleslaví a Spartou komplikuje padající mlha
Sparťan Garang Kuol se pokouší zpracovat míč
Mlha v Mladé Boleslavi výrazně zhoršuje viditelnost při utkání MOL Cupu
ČTK, iSport.cz
Fotbalisté Sparty končí ve čtvrtfinále MOL Cupu po porážce v Mladé Boleslavi. Bezbrankový duel rozhodovaly až penalty, které Středočeši vyhráli 4:2 a oslavili postup do semifinále. Duel a obzvláště viditelnost poznamenala od druhého poločasu padající mlha. Domácí mužstvo se sice dvakrát radovalo z gólu, trefy Davida Pecha a Filipa Lehkého ale neplatily kvůli ofsajdu. Hlavním hrdinou zápasu se stal brankář Jiří Floder.

KonecLIVE Penalty: 4:2
