Boleslav – Sparta 0:0, na pen. 4:2. Středočeši v semifinále MOL Cupu! Zazářil brankář
Fotbalisté Sparty končí ve čtvrtfinále MOL Cupu po porážce v Mladé Boleslavi. Bezbrankový duel rozhodovaly až penalty, které Středočeši vyhráli 4:2 a oslavili postup do semifinále. Duel a obzvláště viditelnost poznamenala od druhého poločasu padající mlha. Domácí mužstvo se sice dvakrát radovalo z gólu, trefy Davida Pecha a Filipa Lehkého ale neplatily kvůli ofsajdu. Hlavním hrdinou zápasu se stal brankář Jiří Floder.