Předplatné

MOL Cup ONLINE: Mladá Boleslav - Sparta 0:0. Prodlužuje se, Pechovu trefu zrušil VAR

Mladoboleslavský trenér Aleš Majer dostává žlutou kartu od sudího po neuznaném gólu
Mladoboleslavský trenér Aleš Majer dostává žlutou kartu od sudího po neuznaném góluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Čtvrtfinále MOL Cupu mezi Mladou Boleslaví a Spartou komplikuje padající mlha
Sparťan Garang Kuol se pokouší zpracovat míč
Mlha v Mladé Boleslavi výrazně zhoršuje viditelnost při utkání MOL Cupu
Gólman Sparty Jakub Surovčík zakročuje proti šanci Mladé Boleslavi
Bek Sparty Jakub Martinec v souboji útočníkem Janem Buryánem z Mladé Boleslavi
Trenér Sparty Brian Priske domlouvá Janu Kuchtovi
Útočník Sparty Jan Kuchta v zápase MOL Cupu proti Mladé Boleslavi
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Pohár FAČR
Vstoupit do diskuse (53)

Fotbalisté Sparty v MOL Cupu usilují o pátou účast ve finále po sobě. Ve čtvrtfinále jim v cestě stojí Mladá Boleslav. Pražany o víkendu čeká derby proti Slavii, zatím na něj ale příliš nemyslí. „Čeká nás Boleslav, to je pro nás důležité, chceme postoupit. Derby ještě v hlavě nemáme, na to se začneme soustředit až po Boleslavi,“ řekl obránce Patrik Vydra. Dokážou Letenští postoupit? Zápas, který začíná ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

Vstoupit do diskuze (53)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů