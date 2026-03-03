Předplatné

MOL Cup ONLINE: Mladá Boleslav - Sparta. Potvrdí Pražané ve čtvrtfinále roli favorita?

Radost fotbalistů Sparty v zápase s BaníkemZdroj: Blesk:CNC / Mária Sváčková
ČTK, iSport.cz
Fotbalisté Sparty v MOL Cupu usilují o pátou účast ve finále po sobě. Ve čtvrtfinále jim v cestě stojí Mladá Boleslav. Pražany o víkendu čeká derby proti Slavii, zatím na něj ale příliš nemyslí. „Čeká nás Boleslav, to je pro nás důležité, chceme postoupit. Derby ještě v hlavě nemáme, na to se začneme soustředit až po Boleslavi,“ řekl obránce Patrik Vydra. Dokážou Letenští postoupit? Zápas, který začíná ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

