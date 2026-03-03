Penaltové DRAMA na oraništi! Šílené, povzdechl si Vlček. Kozel náročný terén hájil
Průšvih! Už druhý rok v řadě se Slavia zisku poháru ani nepřiblíží, její cesta končí už ve čtvrtfinále. Minulý rok vystavil stopku pozdější vítěz z Olomouce, nyní to byl po penaltovém dramatu Jablonec. A jeho hřiště. Že to nebude hezké pokoukání, tušil asi každý, kdo s předstihem zahlédl stav trávníku na stadionu Střelnice. Z bitvy na ploše, která se rozpadala hráčům pod nohama, ale prolezli vítězně svěřenci Luboše Kozla. „Bylo to šílené,“ řekl o hřišti Tomáš Vlček.
Hop, hop, hop. Jakmile jel míč v Jablonci po zemi, nerovný terén mu ho několikrát nečekaně vyhodil. Takhle míč přeskočil i ruku brankáře Jakuba Markoviče v prodloužení nervydrásajícího zápasu, konkrétně ve 102. minutě. Už tehdy se zdálo, že Ebrima Singhateh prudkou střelou rozhodl o vyřazení favorita z poháru, ale radost zrušilo domácím rozhodnutí videa. Šlo o ofsajd. A to byl jen jeden dílek obřího dramatu zakončeného penaltovým rozstřelem, které se v úterý na Střelnci odehrálo.
Kéž by ale mělo důstojnější jeviště. Zima a tři domácí únorová kola udělala své a z místa konání úterního šlágru bylo oraniště. Trávníkáři se v současnosti už snaží zachránit nezachranitelné – hřiště bylo v ostudném stavu. Tady se s kombinačním fotbalem uspět nedalo.
„Terén je těžký, ale jsme v Jablonci. Kdo to kritizuje, ten tu nežije a neví, jak to tu vypadalo před čtrnácti dny. Musím smeknout klobouk před správci, kteří to dali alespoň do nějakého stavu. Některé zápasy tu byly na těžším terénu,“ podotkl Luboš Kozel. Je tu přeci jen naděje na zlepšení, po víkendovém zápase s Olomoucí se na Střelnici skoro měsíc hrát nebude a v reprezentační přestávce se chystá výměna trávníku v obou pokutových územích,
„Bylo to šílené. Člověk nemohl na hřišti v podstatě zatočit. Nechceme se na to vymlouvat, ale fotbal na tom hrát nešel. Ačkoliv jsme všichni byli obutí v kolíkách, terén klouzal, trávy tam moc nebylo, balon skákal. Těžké podmínky, i nohy to hůř snášely,“ poznamenal Tomáš Vlček. „Je to pro oba stejné, ale tohle nejsou ligové podmínky,“ poznamenal asistent trenéra Milan Kerbr.
Přesto se dobrou hodinu ale nehrál vyloženě špatný fotbal. Slavii rozpumpoval nadějný talent Mubarak Suleiman po výtečné individuální akci, ve druhé půli zase domácí ukázali, že se výjimečně dá na složitém terénu i hezky kombinovat. Akce Nemanji Tekijaškiho a Jana Chramosty, která skončila gólem, byla výstavní.
Problém s terénem nebyl skoro ani v samotné hře, ale v riziku zranění, které čekalo na každém rohu, respektive každém drnu. Hned během první půle to dvakrát schytal Mojmír Chytil. Když se hostujícímu útočníkovi zabodla špička do nehezkého povrchu a následně se snažil rozchodit poraněný kotník, beznadějně rozpřáhl ruce. Jako kdyby naznačoval: „Mám to zapotřebí?“ Ze hry pak šel po podklouznutí domácí Nelson Okeke. Za Slavii odedřel celé půlhodinové nastavení s bolestivou grimasou Tomáš Vlček. Šlo o zdraví.
S ubíhajícím časem se podmínky zhoršovaly a místo už bylo pouze pro „ošklivé góly“. K fantastickému postupu nejdříve po chaosu ve vápně přiblížil jablonecké Ebrima Singhateh, ale Slavii po v závěrečném náporu, kdy posílala do vápna soupeře i brankáře, pomohl hlavičkou Youssoupha Mbodji. Na časomíře přitom zbývaly dvě minuty!
Šlo se do prodloužení, asi poslední věc, kterou si domácí trávníkáři přáli. V něm se Singhateh zaskvěl znovu, ale tady jablonecký náskok umazal VAR. Na lavičkách to vřelo, stadion bouřil. Šlo se do penaltového rozstřelu, věřte, nebo ne, prvního ve slávistické kariéře Jindřicha Trpišovského.
Hráči obou celků se vydali až na pokraj lidských sil, ale potřebný penaltový um zůstal v rukou jabloneckým. Za Slavii totiž vysoko nad bránu zamířil Tomáš Holeš i Štěpán Chaloupek, nedal ani Vasil Kušej. A opět – roli sehrál terén.
„Den před zápasem jsme penalty cvičili. Tomáše Holeše jsem se na jeho penaltu ptal a říkal, že je těžké se na terénu zapřít. Musel se soustředit, aby stojná noha nepodklouzla. Už to vás může nahlodat,“ popisoval zklamaný Kerbr.
Singhateh a další s vypjatým momentem problém neměli, přitom ani penalty netrénovali. Jablonec tak oživil šanci na vysněnou trofej. „Nemůžeme dávat pohár na druhou kolej, možná je to jednodušší cesta do Evropy než z ligy. Říkal jsem hráčům, že kariéra není dlouhá a pamatujete si z ní pár momentů. Jeden z nich je, když zvedáte pohár nad hlavu,“ vyhlížel hrdý Kozel.
Naopak do rukou „sešívaných“ pohár s jistotou nepůjde, už třetí rok v řadě. Slavii už zbývá jen jeden cíl – ligový titul. Naprosto klíčový krok k němu může udělat v neděli v derby. Otázka je, jak se po 120 minut dlouhé válce dají hráči dohromady…