Kotel Sparty se vysmíval Slavii, pak vypadl i další favorit. Před derby to bylo málo
Nepomohly jí tyče, ofsajdy ani dobrý výkon brankáře Jakuba Surovčíka. Fotbalová Sparta rozhodně nepřesvědčila před nedělním derby na hřišti Slavii. Po výkonu, který měl k ideálu hodně daleko, prohrála v Mladé Boleslavi po bezbrankové remíze až po penaltách (2:4). Její cesta v domácím poháru skončila ve čtvrtfinále, zato Středočeši se protlačili mezi nejlepší čtyřku.
Než utkání odstartovalo, ze sektoru sparťanských fanoušků se ozývaly posměšky. Bylo to v reakci na vyřazení Slavie, nejbližšího ligového soupeře. „Sešívaní“ vypadli ze čtvrtfinále domácího poháru na hřišti Jablonce, o postupujícím rozhodly až pokutové kopy.
Stadion v Mladé Boleslavi zavibroval pokaždé, kdy slávisté zaváhali. Letenský kotel se pustil i do hanlivého pokřiku. Jenže to se jim šeredně vymstilo, ani svěřenci trenéra Briana Priskeho nezvládli penaltový rozstřel.
Dlouho to vypadalo, že hrdinou zápasu se stane gólman Pražanů Jakub Surovčík, který zvládl i čtvrtý záskok za Petera Vindahla. Ale ne, zcela ho zastínil protějšek Jiří Floder. Brankář postupně zastavil penalty z kopačky kapitána Lukáše Haraslína, následně i Kaana Kairinena.
Zato střelci domácích byli úspěšní. Rozhodující zásah zaznamenal Filip Lehký, který spustil zasloužené oslavy. Kouč Aleš Majer prožil velké vítězství, možná největší v trenérské kariéře. Nyní bude čekat, jaké soupeře dostane do semifinále domácího poháru.
Článek pokračuje pod infografikou.
Boleslavští byli dlouho blízko k překvapení, rozhodně vyhráli na počet velkých šancí. Jedna z nich přišla těsně před koncem základní části. Sparťanům se přitížilo. Lehký dostal hodně prostoru za hranou pokutového území a trefil tyč. Odražený balon dopravil do sítě David Pech.
Mezi domácími příznivci vypukla euforie, stejně tak na lavici domácích. Opadla až ve chvíli, kdy rozhodčí Dominik Starý ukázal gesto, kterým neuznal branku. Videoasistenti odhalili, že Pech stál pětatřicet centimetrů za posledním hráčem hostů. Ze stejného důvodu neplatila ani Lehkého branka v první půli prodloužení. Tato situace byla jednoznačná.
Už v závěru prvního poločasu bylo Pražanům dost horko. Surovčík začal nejistým zákrokem proti střele Solomona Johna, kterou vyrazil pouze pod nohy útočníka Jana Buryána. Později ale ukázal, že je spolehlivou náhradou za Vindahla, u něhož zdravotní problémy způsobené v utkání proti Hradci Králové (2:0) zřejmě přetrvávají.
Krušné chvíle mu začaly v devětatřicáté minutě a trvaly až do poločasové přestávky. V hlavní roli byl záložník Daniel Langhamer, který postupně zapsal tři nebezpečné střely. Trenér Majer první z nich ani neviděl. Zrovna pochodoval na kraji technického území se skloněnou hlavou.
Šest změn a pomalá hra Pražanů
Surovčík vyrazil ránu směřující na zadní tyč přímo k Filipu Matouškovi, okamžitě se odrazil od země a stačil zasáhnout i proti povedené dorážce. Úspěšný byl i v situaci, kdy Langhamer strčil nohu do centru od stopera Ondřeje Karafiáta. Šlo o velmi složitý zákrok.
Ještě do pauzy byl slovenský gólman dokonce překonaný. Roman Macek, stálice boleslavského týmu ve středu zálohy, výborně našel mezi řadami opět Langhamera. Jeho přízemní ránu zastavila tyč, stejně jako v 76. minutě pokus z kopačky střídajícího Lehkého.
Sparta, jejíž trenér Brian Priske udělal v sestavě dohromady šest změn, neprožila povedený zápas. Při absenci středopolaře Kaana Kairinena, který začal na lavici, byla hra pomalá. Jeho roli sice zastal obstojně Andrew Irwing, ale Pražané se dostali za první poločas k jediné střele na branku. Gólman Jiří Floder zastavil akorát Garanga Kuola.
Boleslavským se dařilo v kombinaci už od vlastní branky. Do výstavby hry zapojila opakovaně i gólmana. Jedna přihrávka ve vápně, druhá, třetí a čtvrtou už přebral u půlící čáry John. Na to emotivně reagoval Patrik Vydra, kapitán Sparty. Rukama dokořán ukazoval do volných prostorů.
Zlepšení přišlo akorát na začátku druhého poločasu, vydrželo zhruba pětadvacet minut. Priske stáhl o přestávce Albiona Rrahmaniho. Nebyl aktivní, z pozice levého křídla se pohyboval až příliš daleko od Jana Kuchty. Letenští nakupili akorát rohy, žádnou extra velkou příležitost. Výrazně nepomohl ani očekávaný příchod Lukáše Haraslína, i když se dostal ke dvěma vydařeným střelám. Tu v poslední minutě prodloužení vytlačil Floder nad břevno. Nebýt jeho, na penalty ani nedošlo.
Tohle bylo od Sparty před nedělním derby se Slavií v Edenu i přes zásah do sestavy opravdu málo.