Hradec - Baník 0:0, na pen. 5:6. I o třetím semifinalistovi MOL Cupu rozhodl rozstřel
Baník je třetím semifinalistou MOL Cupu, Hradec Králové porazil 6:5 na penalty po remíze 0:0. V základní hrací době skóroval pouze Daniel Horák, jeho trefu za záda Martina Jedličky ale záhy odvolal VAR kvůli hře rukou. Ostrava v semifinále domácího poháru doplní fotbalisty Mladé Boleslavi a Jablonce, kteří si postup zajistili úterními výhrami nad pražskými „S“. O čtvrtém celku se rozhodne ve čtvrtek v utkání mezi Karvinou a Plzní.
Podrobnosti připravujeme.