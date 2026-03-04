Předplatné

Hradec - Baník 0:0, na pen. 5:6. I o třetím semifinalistovi MOL Cupu rozhodl rozstřel

Radost fotbalistů Baníku po postupu do semifinále MOL Cupu
Radost fotbalistů Baníku po postupu do semifinále MOL CupuZdroj: ČTK / Taneček David
Daniel Horák v souboji s Matúšem Rusnákem
Pablo Ortiz v dresu Baníku
Vladimír Darida v akci proti Baníku Ostrava
Gól Daniela Horáka odvolal VAR
Daniel Horák slaví branku do sítě Baníku, kterou nakonec odvolal VAR
Hamidou Kante a Adam Vlkanova ve čtvrtfinále MOL Cupu
David Ludvíček a Hamidou Kante ve čtvrtfinále MOL Cupu
Baník je třetím semifinalistou MOL Cupu, Hradec Králové porazil 6:5 na penalty po remíze 0:0. V základní hrací době skóroval pouze Daniel Horák, jeho trefu za záda Martina Jedličky ale záhy odvolal VAR kvůli hře rukou. Ostrava v semifinále domácího poháru doplní fotbalisty Mladé Boleslavi a Jablonce, kteří si postup zajistili úterními výhrami nad pražskými „S“. O čtvrtém celku se rozhodne ve čtvrtek v utkání mezi Karvinou a Plzní.

