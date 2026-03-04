Předplatné

MOL Cup ONLINE: Hradec - Baník 0:0. Horákův gól odvolal VAR pro hru rukou

Hamidou Kante a Adam Vlkanova ve čtvrtfinále MOL Cupu
Hamidou Kante a Adam Vlkanova ve čtvrtfinále MOL CupuZdroj: ČTK / Taneček David
Vladimír Darida se raduje ze své trefy
David Ludvíček a Hamidou Kante ve čtvrtfinále MOL Cupu
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Pohár FAČR
Vstoupit do diskuse (3)

Český fotbalový pohár dnes pozná třetího semifinalistu. Ve čtvrtfinále MOL Cupu proti sobě nastoupí Hradec Králové a Baník Ostrava. Zápas na východě Čech začne v 17 hodin. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

V úterý si místo v semifinále zajistily Jablonec s Mladou Boleslaví. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Ve zbývajícím čtvrtfinále se ve čtvrtek utkají Karviná s Plzní.

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů