MOL Cup ONLINE: Hradec - Baník 0:0. Semifinále jde do prodloužení, gól Horáka odvolal VAR
Český fotbalový pohár dnes pozná třetího semifinalistu. Ve čtvrtfinále MOL Cupu spolu hrají Hradec Králové a Baník Ostrava. Zápas na východě Čech začal v 17 hodin, v poločase je stav 0:0. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
V úterý si místo v semifinále zajistily Jablonec s Mladou Boleslaví. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Ve zbývajícím čtvrtfinále se ve čtvrtek utkají Karviná s Plzní.