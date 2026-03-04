Předplatné

MOL Cup ONLINE: Hradec - Baník 0:0. Semifinále jde do prodloužení, gól Horáka odvolal VAR

Daniel Horák v souboji s Matúšem Rusnákem
Daniel Horák v souboji s Matúšem RusnákemZdroj: ČTK / Taneček David
Pablo Ortiz v dresu Baníku
Vladimír Darida v akci proti Baníku Ostrava
Gól Daniela Horáka odvolal VAR
Daniel Horák slaví branku do sítě Baníku, kterou nakonec odvolal VAR
Hamidou Kante a Adam Vlkanova ve čtvrtfinále MOL Cupu
David Ludvíček a Hamidou Kante ve čtvrtfinále MOL Cupu
David Horejš na lavičce fotbalistů Hradce Králové
Český fotbalový pohár dnes pozná třetího semifinalistu. Ve čtvrtfinále MOL Cupu spolu hrají Hradec Králové a Baník Ostrava. Zápas na východě Čech začal v 17 hodin, v poločase je stav 0:0. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

V úterý si místo v semifinále zajistily Jablonec s Mladou Boleslaví. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Ve zbývajícím čtvrtfinále se ve čtvrtek utkají Karviná s Plzní.

