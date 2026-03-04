MOL Cup ONLINE: Hradec - Baník. Kdo se stane třetím semifinalistou poháru?

Předplatné

Vladimír Darida se raduje ze své trefy
Vladimír Darida se raduje ze své trefyZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Český fotbalový pohár dnes pozná třetího semifinalistu. Ve čtvrtfinále MOL Cupu proti sobě nastoupí Hradec Králové a Baník Ostrava. Zápas na východě Čech začne v 17 hodin. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

V úterý si místo v semifinále zajistily Jablonec s Mladou Boleslaví. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Ve zbývajícím čtvrtfinále se ve čtvrtek utkají Karviná s Plzní.

