Majer po senzaci: Porazit Spartu je velká věc, její styl nám sedí. Nejsem blázen, ale...
Byl spokojený, ale zároveň i docela klidný. „Pořád cítím ke klubu dluh,“ vyprávěl trenér Aleš Majer těsně před úterní půlnocí. Přitom fotbalisté Mladé Boleslavi zrovna postoupili do semifinále MOL Cupu, když na domácím hřišti zcela zaslouženě vyřadili jednoho z největších favoritů soutěže. Přes Spartu se převalili po bezbrankové remíze až v penaltovém rozstřelu (4:2).
Pohltila vás euforie?
„Byl jsem a jsem rád. Na druhou stranu pohár se počítá, když ho vyhrajete. Jsem rád, že jsme udělali další krok a až přijde zase pohárový týden, připravíme se na něj. Už po Jablonci (výhra 3:0) jsem ale říkal, že máme co napravovat. Teď si to trochu užiju, kluci taky, ale v sobotu máme důležitý zápas.“
Máte za sebou možná největší zápas v kariéře, ale přijde mi, že jste skoro bez emocí.
„Samozřejmě si toho moc vážím, porazit Spartu jakýmkoliv způsobem, i na penalty, je velká věc. Má skvělý tým a trenéra. Zápas pojala v evropském stylu, což nám sedí. Ve všech utkáních, která jsme odehráli se Spartou, jsme se dokázali prosadit. Jsem rád, že jsme to dotáhli k postupu, ale zároveň pořád cítím dluh ke klubu. Musíme makat dál.“
Přesto dovolíte hráčům aspoň jedno pivo?
„Po sobotním zápase s Jabloncem jsme se bavili, že na oslavy není čas, že chceme uspět v tomhle utkání nejvíc, jak můžeme. A teď jsem řekl kapitánovi (Martinu Králikovi) něco o jednom pivu, ale aby biatlonista Krčmář nás zase nenapadl, že to není dobré pro regeneraci (usmál se). Moc si ho vážím. Tohle k tomu někdy patří, i když si musíme uvědomit, že nás čeká další zápas.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Liga, ve které hrajete na hraně baráže, má přednost?
„To ne, vůbec ne. Od začátku máme cíl postoupit co nejdál, poslední dny jsme věnovali poháru. Udělali jsme sice čtyři změny, ale plánovali jsme je. Ševčík nemohl hrát (dohoda klubů) a třeba Kozel se vracel po dlouhém zranění. Určitě jsme chtěli postoupit, protože je to velká soutěž a Boleslav ji vyhrála naposledy před deseti lety. Bylo by dobré to zopakovat, máme ještě dva zápasy. Ale zítra ráno přepneme do ligového módu.“
Ano, k triumfu vám momentálně scházejí dvě výhry, navíc vedle Sparty vypadla také Slavia. Cítíte šanci?
„Vždycky je větší šance, když vypadnou větší kluby. Na druhou stranu tam bude vynikající Jablonec. A uvidíme, kdo další. Samozřejmě když chcete vyhrát pohár, musíte někoho z těch silnějších týmů porazit. To se nám podařilo, takže je jasné, že je to pro nás výhoda. Bude taky důležité, jestli budeme hrát doma, nebo venku.“
Vyřadili jste nakonec Spartu hlavně díky brankáři Jiřímu Floderovi? Těsně před koncem prodloužení parádně vychytal střelu Lukáše Haraslína.
„Jak byla mlha, neměl jsem úplně správný odhad vzdálenosti. Věděl jsem, že je to skvělá střela, ale byla hůř vidět, měl jsem strach, aby neskončila v brance. Dá se říct, že závěr šel v pozitivním směru za Jirkou.“
Protože následně chytil první dvě penalty dramatického rozstřelu.
„Co je tady s náma, nechytil ještě ani jednu. Zaměřoval se na penalty na soustředění v Turecku, ještě si je natáčel na dron. Čonty (Kamil Čontofalský, trenér brankářů) mu říkal: ,Ty vole, ty netrefíš ani stranu.´ Tak dneska mu to vyšlo dvakrát. Penalty jsou vždycky o štěstí, ale není náhoda, že Jirka je profík. Připravuje se nad rámec tréninkového procesu, a když mu něco nejde, chce to zlepšit. Dneska byl za to odměněn.“
Zato v ofenzivě jste trefili třikrát tyčku. Co se vám honilo hlavou?
„Že je to smůla. Ještě to byly vnitřní tyče, žádné vnější, nebo přímé. Věděli jsme, že když chceme dát Spartě gól, musíme využívat tyhle prostory. Protože při centrech má vápno dobře pokryté. Jenže skončilo to na tyči, tři jsou hodně. Ale je to fotbal, můžeme být rádi, že jsme byli úspěšnější.“
Byli jste i herně lepší?
„V prvním poločase se hrál dobrý fotbal z obou stran. Každý tým měl chvilku herní převahu, byl silný v kombinaci. Sparta měla možná větší držení míče, s čímž jsem byl nespokojený. Myslel jsem, že budeme víc napadat, což se nám nedařilo. Od pětadvacáté minuty jsme měli ale nejlepší pasáže, hráli jsme velmi dobře.“
Další šance jste přidali ve druhé půli.
„Přitom Sparta přebrala zápas na začátku do vlastních rukou, držela nás na vlastní polovině, ale naštěstí si nevytvořila šance. Nám pomohla střídání. K tyči z první půle jsme přidali další dvě, byl i ofsajd při dorážce. Prodloužení už se spíš dohrálo, protože zápas byl hodně běhavý. Oba týmy toho měly dost, hráče chytaly křeče. Terén je pořád měkčí, bere víc sil. Nebyla to už potom dobrá podívaná, ale tak už to bývá. Jde o postup. Trochu nás mrzí, že jsme neměli víc štěstí. Tři tyče jsou fakt dost, je škoda, že jsme nevyhráli v normální hrací době.“
I v lize došlo po zimní pauze ke zlepšení. Čím to je?
„Je to určitý vývoj. Nejsem blázen, že by mě nezajímala defenziva, ale kladl jsem důraz víc na ofenzivu. Možná to byla chyba. Udělali jsme taky oproti podzimu personální změny, přišli Hybš nebo Karafiát. Přidali jsme ještě víc i v přípravě na soupeře, což možná zabírá. A někdy je to i trocha štěstí.“