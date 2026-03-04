Boula trefil poprvé penaltu. Smetana: Kdybych to věděl, nevím, jestli bych ho tam poslal
V roce 2024 vítězství ve slovenském poháru, loni finále, letos minimálně české semifinále. Trenér fotbalistů Baníku Ondřej Smetana se dá v této soutěži považovat za specialistu. Ostrava sice ve čtvrtfinále MOL Cupu vyhrála se štěstím, když přežila šance Hradce Králové a postoupila mezi nejlepší čtyřku až po penaltách, ale o náhodu nejde.
Souhlasíte? A prozradíte recept?
„Zkušenosti zúročíte třeba nadhledem v závěru. Nejste pod takovým stresem. Jako trenér některé věci neovlivníte, ale třeba přípravu před prodloužením nebo penaltami ano. Tam už vycházíte ze zkušeností. Dostaly se ke mně pochybnosti, že už myslíme na Zlín v neděli, ale tak to nebylo. Aby byla dobrá neděle, musí být dobrá středa. Vyšel nám závěr, byť možná trošku riskantní.“
Jaký jste měl plán?
„Potřebovali jsme dostat do hry kluky, kteří dlouho nehráli. Hradec byl v prvním poločase určitě lepší, v soubojích nás přetlačil. Zvládli jsme tu půli ale výsledkově. O poločase jsme do toho museli sáhnout, jsem rád, že jsme to takhle zvládli, i když Hradec byl na tomhle terénu kombinačně lepší. Udolali jsme je, nepouštěli už tolik do šancí a pak málem sami rozhodli. Pak už si to týmy kontrolovaly, nikdo nechtěl udělat chybu. Chtěli jsme být kompaktnější, kluci drželi dobře hloubkové i stranové posuny. Jsem rád, že kluci měli ve finále pevné nervy. Záměrem bylo protočit hráče a dostat do hry energii v podobě rozehraných, zkušených, kvalitních hráčů. To jsou ty zkušenosti. Zaplaťpánbůh to vyšlo.“
Nicméně spokojen s úvodem jste asi nebyl, když jste v pauze třikrát střídal...
„Už jsem chtěl střídat ve třicáté minutě, ale nechtěl jsem si ukrást okno. Jenom to rozhodlo, že jsme počkali do poločasu. Přežili jsme některé situace, naše levá strana nebyla kompaktní, organizovaná, několikrát jsme tam namazali soupeři a pouštěli ho do naší třetiny. Z toho pak plynou rohy nebo auty.. To jsou věci, které se nesmí dít. Musíme být odolnější.“
Co vám to řeklo o kvalitě širšího kádru?
„Přiznám se, že jsme to čekali, ale fakt jsme to museli udělat. Pablo Ortiz trénuje měsíc, nehrál skoro půl roku, asi nebude v ideální formě herní ani fyzické. U něj byl Kante, který je na tom fyzicky hůř a trošku bojuje. Mají nějaké období, nechci to rozebírat. Věřili jsme, že to zvládneme. Připravovali jsme kluky na to, že nejdeme jen zápas odehrát, ale chceme uspět. Pomohl nám Michal Frydrych, chtěl bych ho vyzdvihnout. Byli připravení i ostatní, že do zápasu brzy půjdou. Z řeči těla a emocí už pak v průběhu šlo vidět, že tomu začali víc věřit.“
I díky Martinu Jedličkovi, že?
„Od toho tam je. Zase mohl třeba vylézt na některé centry, ale úroveň si drží. Buďa (Viktor Budinský) nešel do brány, protože jsme měli už tak hodně změn v poli. Nějaká součinnost tam musela zůstat, proto se na něj nedostalo. Jedla potvrdil, že týmu pomáhá.“
Nacvičovali jste penalty?
„Měli jsme je v tréninkovém procesu i pod nějakým mírným tlakem, ale spíš jsme upozorňovali kluky, jak se chovat před penaltou, jak přemýšlet, když na rozstřel jdete a berete si míč. O tom jsme se bavili. Jirka Boula mi řekl, že poprvé v životě proměnil penaltu v soutěžním zápase. Kdybych to věděl, nevím, jestli bych ho tam poslal...“ (úsměv)
Jaký tlak jste na hráče vytvořil v tréninku?
„Hráči přišli s klasickou věcí: dát něco do kasy za neproměněnou penaltu. A vybrala se slušná částka.“ (smích)
Vidíte v MOL Cupu bez pražských „S“ větší šanci na trofej?
„Fakt můžu říct ze zkušeností, že takhle nesmíme přemýšlet. A ani tak nepřemýšlím. Musíte mít nadhled, neřešit další kolo a soupeře. Musíte vždycky udělat další krok, to platí i pro neděli. A takhle jít do zbytku sezony. Nic jiného ani nejde, takové nastavení musíme mít.“
Ale v impuls do zbytku ročníku věříte, ne?
„Tomu musíme my jít naproti. Samo to nepůjde. Už třeba tím, jak se chovat cestou zpátky, jak dobře spát a jíst, dobře trénovat, odpočívat. Hráčům jsme to řekli už v té euforii. Musíme být ještě víc hladoví. Na začátku jsme měli hodně ztrát, propadnutí, vyhozených míčů. Chyběly nám principy, o kterých jsem mluvil po Spartě. Pořád je to od nás málo, to je třeba si přiznat. Věřím však, že postupně budeme lepší i herně. Hráči šli na dno sil, i tohle jim pomůže. Mají třicet minut navíc, zapojili se další, kondičně je to posune. Budou sice unavení, ale je to dobrá dávka.“
Co je s Abdallahem Gningem, který nebyl v nominaci?
„Zůstal doma, nevešel se do nominace, protože jsme chtěli vytěžit jiné hráče pak za Piru. Třeba Laca Almásiho. Bohužel se na něj nedostalo, ale i jeho potřebujeme mít rozehraného. Ukazuje na tréninku, že umí být platný a nebezpečný. Kuba Pira se postupem času zlepšoval, na hřišti málem umřel, to jsme od něj potřebovali. Splnil to, ukázal mentalitu. Je to správný kluk, rval se, běhal. Pak mu došly baterky. Siňavskij je zase mnohem dál, už se blíží jeho start o víkendu aspoň na nějakou část.“