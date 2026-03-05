Jedlička myslel na dceru a opět kouzlil: Omlouvám se střelcům, někdy je to ode mě zákeřné
Ligová sezona je zpackaná, na tom už se těžko něco změní. Nicméně dojem z roku 2026 ještě může být pro fotbalisty Baníku paradoxně fajnový. Ostrava vydřela postup do semifinále MOL Cupu díky vynikajícímu brankáři Martinu Jedličkovi. Ukazuje se, že trenér Ondřej Smetana pohár zkrátka umí. „Byli jsme jednoznačně lepší, postup jde za famózním Jedličkou,“ shrnul zklamaný královéhradecký kouč David Horejš. Štval ho i katastrofální terén: „To není trávník, to je hlína!“
Spolumajitelé Hradce Králové včetně Iva Ulicha se ve VIP prostorech Malšovické arény chytili za hlavy, zatímco vedle stojící Václav Svěrkoš, někdejší Ulichův spoluhráč z Mönchengladbachu, vykřikl radostí.
Martin Jedlička chytil v osmé sérii rozstřelu penaltu Jakubu Uhrinčaťovi a východočeský sen o domácím finále se rozplynul. Po úterních vyřazeních pražských „S“ byla motivace o to větší, což však nyní platí i pro opačnou emoci.
„Cítím smutek, zklamání. Představovali jsme si to jinak. Dali jsme do toho všechno, bojovali, bohužel to nevyšlo,“ popisoval kapitán Vladimír Darida. Středopolař zvládl kompletních sto dvacet minut v obrovské intenzitě, pak stejně jako Uhrinčať a Daniel Trubač penaltu neproměnil.
K rozstřelu nicméně ani nemělo dojít, první půle patřila dominantním domácím. Baník pokračoval v nevýrazném výkonu z Letné. Zatímco Daniel Horák se přerazil o tyč, Darida skluzoval a podstupoval jeden bazén za druhým, Adam Vlkanova se srážel, tak Artur Musák, Pablo Ortiz, Srdjan Plavšič a další si přišli zahrát… Mentální nastavení opět nebylo správně vyladěné.
„Je to těžké, nepříjemné, ale takový je fotbal. Šli jsme tomu naproti, v prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší, Baník jen odkopával míče. Za to musím kluky pochválit, ale měli jsme vstřelit branku. Chybělo lepší řešení ve finální fázi, klid. Celý zápas jsme kontrolovali, penalty už jsou loterie,“ popisoval trenér David Horejš.
Rozstřel byl gólmanskou show
Těžko byste vybírali v tuzemsku na tuto disciplínu dokonalejší frajery, než je Adam Zadražil a Martin Jedlička. Predikce se potvrdily do puntíku, o jednu chycenou byl nakonec lepší Jedlička. Na Bazalech by mu měli pomalu stavět sochu, protože na jaře jde suverénně o nejlepšího baníkovce. Bez něj mohla být Ostrava úplně bez bodů a bez semifinále.
„Jsem maximálně spokojený. Přišel jsem, abych pomohl. Jsem v bráně uvolněný, zatím jsem to tady chytil dobře. Pracuju dobře, výsledky pak přichází. Škoda, že nejsou ty týmové. Jsem vítězný typ, chci vyhrávat. V Plzni jsem většinou vyhrával, chci to přenést na kluky. Mají vítěznou mentalitu, ale potřebují k tomu trošku někdy dokopat,“ vyprávěl muž zápasu.
Jedlička se zavřel do své bubliny, myslel na dcerku s přítelkyní. Rituál vyšel. „Musíte pro úspěch udělat maximum v daný okamžik, někdy holt i střelce rozhodit. Je to možná občas až zákeřné, omlouvám se jim za to, ale já chci prostě uspět. Dostat se jim do hlavy. Mně se do hlavy dostala rodina. Co máme dceru, změnil jsem pohled na fotbal i životní styl,“ poodkryl Jedlička soukromí.
Je i přes velkou konkurenci velmi pravděpodobné, že bude zanedlouho figurovat v nominaci nového reprezentačního trenéra Miroslava Koubka. Znají se z Plzně, navíc Jedlička v národním týmu plnil v poslední době spolehlivě roli trojky. A formu má výtečnou, není o čem.
„Dva roky jsem tam jezdil, dokážu udělat dobrý servis ostatním gólmanům. Mám už i nějakou zkušenost. Kdyby se náhodou prvním dvěma něco stalo, jsem ready. Není to na mně, ale reprezentovat je čest. Strašně rád bych si přál tam být,“ přikývl lídr Slezanů.
Z jejich kabiny vyhrávala muzika, na tvářích se hostům konečně loudily úsměvy. V této sezoně nezvyklá věc. Další veledůležité utkání mají Smetanovi hoši na programu v neděli se Zlínem. FCB musí uspět. Jinak se taky může stát, že si Ostrava sice zahraje třeba finále MOL Cupu, ale taky baráž. Zato Hradec se odteď může koncentrovat už jen na elitní šestku Chance Ligy, ztrácí dva body.