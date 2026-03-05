Karviná - Plzeň 3:0. Další šok v MOL Cupu! Wiegele počítal jesličky, Viktoria končí
Po pražských „S“ nezvládl čtvrtfinále MOL Cupu další favorit. Viktoria Plzeň prohrála v Karviné 0:3 a do semifinále domácího poháru se nepodívá. Dvě branky dali domácí už v první půli, obě měly shodnou cestu do sítě. A to přes mezeru mezi nohama brankáře Viktorie Floriana Wiegeleho. Ve druhé půli pečetil postup Slezanů devatenáctiletý ofenzivní hráč Pavel Kačor.
V úterý si postup do pohárového semifinále zajistily Jablonec a Mladá Boleslav. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Penalty rozhodly i středeční čtvrtfinále v Hradci Králové, kde se radovali hosté z Ostravy.
Plzeň v součtu s vyřazením v Evropské lize s Panathinaikosem Atény už pět soutěžních zápasů čeká na vítězství, v lize jí patří až čtvrté místo. Trenérovi Viktorie Martinu Hyskému hrubě nevyšel souboj s bývalým týmem, který vedl do poloviny října.
Podrobnosti připravujeme.