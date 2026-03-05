Předplatné

MOL Cup ONLINE: Karviná - Plzeň 2:0. Viktoria ztrácí! Labík zvýšil vedení domácích

Plzeňský Souaré vede míč
Plzeňský Souaré vede míčZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Tomáš Ladra během utkání MOL Cupu v Karviné
2
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Pohár FAČR
Vstoupit do diskuse (12)

Fotbalisté Karviné a Plzně bojují o poslední volné místo v semifinále MOL Cupu. Hosté budou chtít napravit nedělní ligovou překvapivou porážku 0:3 ve Zlíně. Kdo postoupí mezi nejlepší čtyřku? Utkání sledujte od 17.00 ONLINE na webu iSport.

 

Sledujte on-lineLIVE
20

V úterý si postup do pohárového semifinále zajistily Jablonec a Mladá Boleslav. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Penalty rozhodly i středeční čtvrtfinále v Hradci Králové, kde se radovali hosté z Ostravy.

Vstoupit do diskuze (12)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů