MOL Cup ONLINE: Karviná - Plzeň. Kdo se stane čtvrtým semifinalistou domácího poháru?

Karel Spáčil se raduje z branky proti PanathinaikosuZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Radost fotbalistů Karviné
Pohár FAČR
Fotbalisté Karviné a Plzně bojují o poslední volné místo v semifinále MOL Cupu. Hosté budou chtít napravit nedělní ligovou překvapivou porážku 0:3 ve Zlíně. Kdo postoupí mezi nejlepší čtyřku? Utkání sledujte od 17.00 ONLINE na webu iSport.

 

V úterý si postup do pohárového semifinále zajistily Jablonec a Mladá Boleslav. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Penalty rozhodly i středeční čtvrtfinále v Hradci Králové, kde se radovali hosté z Ostravy.

