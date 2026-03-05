MOL Cup ONLINE: Karviná - Plzeň. Kdo se stane čtvrtým semifinalistou domácího poháru?
Fotbalisté Karviné a Plzně bojují o poslední volné místo v semifinále MOL Cupu. Hosté budou chtít napravit nedělní ligovou překvapivou porážku 0:3 ve Zlíně. Kdo postoupí mezi nejlepší čtyřku? Utkání sledujte od 17.00 ONLINE na webu iSport.
V úterý si postup do pohárového semifinále zajistily Jablonec a Mladá Boleslav. Severočeši si po penaltách poradili se Slavií, středočeský celek rovněž po rozstřelu vyřadil pražskou Spartu. Penalty rozhodly i středeční čtvrtfinále v Hradci Králové, kde se radovali hosté z Ostravy.