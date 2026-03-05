Hyský po krachu: Jsem nazlobený a strašně moc zklamaný. Karviná slaví historický postup
S Evropskou ligou se rozloučili bez jediné porážky se vztyčenou hlavou. To ale neplatí o MOL Cupu, v jehož čtvrtfinále vybouchli v Karviné. Plzeňští fotbalisté zapsali pod vedením Martina Hyského třetí porážku 0:3, před pár dny podobně propadli v Chance Lize ve Zlíně a v závěru podzimu i na Slovácku. „Po výsledku a výkonu, který jsme v Karviné předvedli, se mé emoce a můj stav jen těžko popisují,“ neskrýval kouč Západočechů.
Čtvrtfinále domácího poháru se nečekaně stalo popravištěm favoritů. V úterý padly po penaltových rozstřelech obě pražská „S“, o den později se Hradec Králové sklonil před trápícím se Baníkem. Po FCB, Jablonci a Mladé Boleslavi si cestu mezi nejlepší čtyřku vydláždili i fotbalisté Karviné, kteří 3:0 sekli plzeňskou Viktorii.
V prvním poločase byli maximálně efektivní. Jistě, přežili i těžké momenty, ale bojovností a obrovským odhodláním si za vítězstvím šli. Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, pokud by Daniel Vašulín proměnil ve 12. minutě loženku. Nebo by o pár minut později Vladimír Neuman nevychytal Krčíkovu dorážku.
„První střela nebyla úplně prudká, ale chtěl jsem to vyrazit na jistotu. Možná jsem to vyrazil méně, než jsem si představoval. Krča to dobíhal, ale díkybohu mi trefil ruku, kterou jsem tam nastavil. Jsem rád, že mi to vyšlo. Obrovská pochvala ale směřuje k celému týmu,“ líčil brankář Karviné.
Článek pokračuje pod infografikou.
Ač to podle výsledku 3:0 nevypadá, právě šestadvacetiletý gólman byl ústřední postavou zápasu. Spolu s Emmanuelem Ayaosim, který po slabém vstupu do jara totálně explodoval. Gól a dvě asistence? Výkon na podtrženou jedničku.
„Přitom si myslím, že jeho výkon do gólu nebyl úplně ideální. Měl tam situace, které nevyřešil, jak jsme od něj zvyklí. Ale u těchto hráčů se počítají čísla a efektivita, a ta tam byla. Na něj i zbytek týmu jsem se po neděli snažil působit klidně,“ uvedl trenér domácích Marek Jarolím.
Karviné se přidali i další. Třeba Albert Labík, Rok Štorman, Lucky Ezeh nebo Sahmkou Camara odehráli jednoznačně nejlepší jarní part. Po pěti ligových porážkách v řadě už Slezané něco podobného potřebovali. Navíc do semifinále domácího poháru postoupili vůbec poprvé. „Pro celý klub to znamená historii, ještě nikdy jsme v semifinále nebyli. Teď budeme dělat všechno pro to, abychom se dostali co nejdále a nejlépe to vyhráli,“ burcoval Neuman.
Naopak Viktoria skousávala další hořkou pilulku. Po čtvrtečním penaltovém nezdaru s Panathinaikosem a víkendovém debaklu 0:3 ve Zlíně padla stejným rozdílem i v Karviné. „Neřekl bych, že rozstřel s Panathinaikosem zápas ovlivnil. Věděli jsme, že poté, co jsme vypadli z Evropské ligy, je pro nás jedním z hlavních cílů vyhrát pohár. Co bylo minulý týden, to už je pryč. Možná nás svazuje marodka, ale kádr máme široký. Momentálně nejsme schopni podat výkon, který by nás dovedl k výsledku,“ krčil rameny Martin Hyský.
Těžko hledal slova i Patrik Hrošovský, který po poločasovém střídání Lukáše Červa převzal kapitánskou pásku. „Příčinou je to, že jsme byli horší než Karviná. Hlavně v prvním poločase jsme jim nabídli dvě situace po našich chybách. Využili je a pak už se nám to nepovedlo zvrátit,“ hlásil slovenský záložník. „Určitě jsem nazlobený a hlavně strašně moc zklamaný,“ přidal se Hyský.
Duel nevyšel ani brankáři Florianu Wiegelemu, jenž k chycení všech gólových střel daleko neměl. „Branky považuju za velmi laciné i z pohledu gólmana. Souhlasím, že Florian Wiegele momentálně nemá takovou formu, jakou měl. Nebyly to jednoduché situace, dvakrát to byly střely z blízkosti a hráči na něj postupovali sami. V minulosti už ale ukázal, že má kvalitu na to, aby mužstvo podržel a aby v těžkých situacích zákrok vytáhl. To se mu však nedaří,“ doplnil Hyský.