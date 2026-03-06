Karviná jako Bodö/Glimt. Semifinále poháru může být životní zážitek, ví kouč Jarolím
Karvinský fotbal zažil zápas, na který jen tak rychle nezapomene. MFK se vůbec poprvé v klubové historii dostal v domácím poháru mezi nejlepší čtyřku, ve čtvrtfinálovém duelu přejel Plzeň 3:0. „Jsem rád, že jsem viděl veselou kabinu plnou energie. Teď je ale potřeba rychle přepnout do módu, že v neděli na to potřebujeme navázat. Každopádně v semifinále poháru jsou před námi hezké výzvy, první je však hned v neděli s Pardubicemi,“ líčil kouč vítězů Marek Jarolím.
Jaké pocity ve vás převládají po postupu?
„Samozřejmě lepší než třeba v neděli, kdy jsme tady seděli. Hned v pondělí jsem týmu říkal, že sport je skvělý v tom, že vám rychle umožní špatný vývoj otočit. Teď jsme k tomu měli dva ideální zápasy, pohár s Plzní a nedělní utkání s Pardubicemi. Chtěli jsme, aby se to vrátilo na kolej, na které jsme byli na podzim. A jsem rád, že tomu tak skutečně bylo. Tým si za tím od začátku šel. Jak jsem říkal na poslední tiskovce, znovu se ukázalo, jak důležitý je první gól. Vždycky na to ale spoléhat nejde, jen si vzpomeňte na zápas Slavie s Jabloncem, kdy to Jablonec málem dokázal otočit.“
Nicméně první branka vám pomohla hodně, že?
„Myslím si, že roli hrálo i zaskočení soupeře, trošku jsme totiž změnili strukturu hry. I když se nám nedávný zápas s Plzní podařil a mohli jsme ho podle dat vyhrát, člověk si hrál s myšlenkou, že Plzeň bude tentokrát připravenější. Vývoj sezony dospěl k tomu, že jsme tam úpravu udělali. Chtěli jsme nasadit dva silné útočníky, kteří týmu dodají víru. V daný moment totiž potřebujete mít nahoře kvalitní hráče, abyste si s nimi pomohli. Oba přinesli víru, že bychom to mohli střelecky odšpuntovat. Ale ano, první gól byl extrémně důležitý, včetně přečkání nebezpečných situací.“
Jakou energii jste z týmu cítil?
„Že to chce, že si na to věří a že si za tím jde. K tomu ale potřebujete i nějaké štěstí, abyste něco přečkali. Ve druhém poločase jsme očekávali, že tam bude daleko víc prostoru pro brejkové situace, proto jsme zareagovali střídáním Šigiho (Samuela Šiguta). Bylo to pak takové Bodö/Glimt. (usmívá se) Plzeň si vytvářela převahu a jakmile se vám z ní nepodaří vyjet, chvilku jste zatlačení. Jsem ale rád, že tým dokázal těžkou pasáž odbránit a otevřel si prostor nahoře. Ne všechno jsme vyřešili, ale vedlo to k nějakým dalším příležitostem a také k pojistce v podobě třetího gólu.“
Co vůbec říkáte na to, že se do semifinále MOL Cupu dostali čtyři outsideři?
„No. (usmívá se) Ukazuje to třeba i na momentální rozpoložení týmů. Slavia i Sparta měly před derby, což je důležitý zápas v honbě za titulem. Pro Spartu je to zápas naděje, Slavii naopak může dodat definitivní klid. Možná tomu byly sestavy uzpůsobené. Když jsem ale viděl Boleslav, hrála fakt perfektní zápas. U Jablonce víme, že tohle umí. O to víc jsem si pak říkal, že z těchto tří nás čeká nejtěžší utkání, protože pro Plzeň to byla jediná šance na zisk trofeje. Na druhou stranu měla nahuštěný program a chyběli jí klíčoví hráči. Někdy se vám to takhle sejde, liga je fakt vyrovnaná. Týmy, které mají koncentraci na tuto soutěž, můžou překvapit. Pro fanoušky je to zajímavé. Do hry se dostávají mužstva, která díky poháru mohou mít krásnou sezonu.“
Budete teď MOL Cup upřednostňovat před Chance Ligou?
„Nemůžeme si to dovolit. V lize musíme a chceme zabrat. Tým je připravený na to, aby zvládnul obě soutěže. Pro nás jsou teď nejbližším cílem Pardubice a pak Olomouc. Do semifinále ale půjdeme s chutí, protože to může být životní zážitek. Jsme schopní zvládnout oboje.“
Stejně jako v osmifinále se Slováckem zazářil brankář Vladimír Neuman. Řekl si o minutáž v lize?
„Měl skvělé momenty. Zalepil tam nepříliš jednoduché centrované míče a celkově měl dobré rozpoložení. Pobavíme se o tom. U gólmanů je to někdy nefér, můžou to slíznout za tým, přestože sami pro to dělají maximum. Budeme sázet na momentální rozpoložení a formu. Může dojít ke změně, ale napřed si to vyhodnotíme, pobavíme se o tom a uvidíme. Jsme rádi, že máme dva skvělé gólmany.“
Ačkoliv jste na jaře pětkrát v řadě prohráli, fanoušci před zápasem vyvolávali vaše jméno. Slyšel jste to?
„Ano, ale napřed jsem si říkal, jestli slyším dobře, protože to je ke kotli daleko. Abych jim náhodou netleskal a oni nevyvolávali někoho jiného, protože těch Marků tady máme dost. (usmívá se) Každopádně mě to potěšilo, moc jim za to děkuju. Jsem strašně rád, že jsme jim udělali radost. Jak jsem říkal před zápasem do televize, pro klub se jednalo se o historický moment. Jsem rád, že u toho můžu být a taky jsem vděčný, že ligu vůbec můžu trénovat. Věřím, že cesta v poháru ještě nekončí a můžeme to posunout.“