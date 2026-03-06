Největším poraženým je po šokujícím týdnu v MOL Cupu Liberec. Co se změnilo pro Evropu?
Tyhle výsledky nikdo nečekal. Ve čtvrtfinále MOL Cupu uspěl v každém utkání tento týden papírový outsider a s šancí na celkové vítězství se rozloučili fotbalisté Slavie, Sparty, Plzně a Hradce Králové. Šokující vypadnutí favoritů má pak vliv i na kvalifikaci do evropských pohárů, kam zamíří jeden ze čtveřice Jablonec, Karviná, Mladá Boleslav a Baník. Naopak výrazně nižší jsou šance týmu, který skončí na pátém místě ligové tabulky.
Na úvod si pojďme shrnout, jak funguje nasazení českých týmů pro evropské poháry pro příští sezonu. Díky devátému místu v žebříčku národních koeficientů míří mistr Chance Ligy rovnou do ligové fáze Ligy mistrů, druhý ligový celek potom do 3. předkola nemistrovské části kvalifikace stejné soutěže a má jistotu minimálně ligové fáze Evropské ligy.
Poháry má zaručené také vítěz MOL Cupu, který putuje do 4. předkola Evropské ligy a tím pádem jistě odehraje podzim minimálně v Konferenční lize. Třetí ligový tým pak jde do 2. předkola kvalifikace Evropské ligy a čtvrtý do 2. předkola Konferenční ligy.
Vše se ovšem posouvá, pokud šampion z poháru skončí na prvních čtyřech místech, čímž by přišla řada také na pátý ligový celek.
Právě tahle možnost vypadala ještě tři dny nazpět velmi reálně, ale nyní se vše otočilo. Velkou šanci na umístění v první čtyřce totiž z pohárových semifinalistů drží pouze Jablonec. U ostatních je tato varianta téměř vyloučena.
A to znamená velký problém pro týmy bojující o pátou příčku. Vzpomeňme na minulý ročník, kdy právě Jablonec do poslední chvíle doufal v evropský postup, ale nakonec mu poháry sebrala Olomouc, když ve finále MOL Cupu přemohla Spartu.
Liberec musí fandit rivalovi
Nyní je zelenobílý klub ze severu Čech ve výrazně lepší pozici a všechny trumfy drží ve svých rukou. Aktuálně se vyhřívá na třetí příčce v lize s náskokem osmi bodů na pátý Liberec. Kromě kvalifikace z ligy navíc může stále doufat i v pohárový triumf, který je pro něj vzhledem k nasazování do předkol jednoznačně výhodnější než umístění na třetím či čtvrtém místě.
V boji o první trofej od roku 2013 by mu měl, trochu paradoxně, fandit i lokální rival z Liberce. Čtvrtfinálová překvapení nejvíc poškodila právě Slovan, jemuž patří páté místo, které v posledních dnech výrazně ztratilo na hodnotě.
Podle modelu statistického účtu Český mistr na sociální síti X klesla liberecká šance na evropské poháry během týdne z původních 59,7 procent na 33,4. Mezi další poražené patří v lize šestá Olomouc a také sedmý Hradec Králové.
Vše by ještě teoreticky mohl změnit případný triumf Sparty či Sigmy v Konferenční lize, který znamená přímý postup do ligové fáze Evropské ligy, ale zde se už bavíme opravdu pouze v teoretické rovině.
Nasazení českých týmů pro evropské poháry 2026/2027