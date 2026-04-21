ONLINE: Karviná - Baník 0:0. Slezské derby v semifinále poháru, kdo vyzve Jablonec?
Jeden tým je namočený ve skandálu kvůli ovlivňování zápasů, druhý se nachází v hluboké krizi a bojuje o záchranu v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Karviné a ostravského Baníku v semifinále poháru hrají o postup do finále a celkové ovládnutí MOL Cupu. Kdo dnes uspěje a vyzve ve finále Jablonec? Duel od 20:00 sledujte ONLINE na webu iSport.
Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Finále MOL Cupu se uskuteční 20. května v Hradci Králové.