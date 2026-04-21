ONLINE: Karviná - Baník. Slezské derby v semifinále poháru, kdo postoupí do finále?
Jeden tým je namočený ve skandálu kvůli ovlivňování zápasů, druhý se nachází v hluboké krizi a bojuje o záchranu v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Karviné a ostravského Baníku v semifinále poháru hrají o postup do finále a celkové ovládnutí MOL Cupu. Kdo dnes uspěje? Duel začíná ve 20:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Z poháru už vypadli tři největší favorité, ve čtvrtfinále skončily lídr ligové tabulky Slavia, Sparta i Plzeň. Semifinále MOL Cupu bude bez všech tří nejúspěšnějších klubů české historie poprvé od sezony 2014/15. Už v září nečekaně vypadl také obhájce trofeje Sigma Olomouc.
Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Finále MOL Cupu se uskuteční 20. května v Hradci Králové.