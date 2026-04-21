Smetana po vyřazení: Fotbal je k nám poslední týdny krutý. Pochvaloval si reakci týmu
Ostravský sen o účasti v evropských pohárech se definitivně rozplynul. Trápící se Baník má teď před sebou mnohem důležitější úkol, a to zachránit prvoligovou příslušnost. V Karviné (1:2) ukázal, že by to jít mohlo. Oproti víkendovému duelu s Bohemians předvedl diametrálně odlišné nastavení. I přesto ale do finále MOL Cupu nepostoupil. „Když nedáte gól, nemůžete postoupit,“ narážel kouč Ondřej Smetana na Gningovu loženku z 65. minuty. Nicméně jeho bilance v Ostravě je výmluvná, z devíti odkoučovaných zápasů hned šestkrát padl.
Čím to, že se Baník ani pod vámi nenakopnul?
„Nevím, jestli je teď vhodná doba na takový rozbor. Musíme si přiznat, že příčiny toho všeho nevznikly jen v posledním týdnu, je potřeba se dívat dopředu. Myslím si, že uplynulé dva měsíce pracujeme nadstandardně, konzistentně a teď jsme předvedli i dobrou reakci. Bodu, kdy se to zlomí, jsme blízko. Kluci také ukázali, že tomu věří a že za tím všichni jdeme. Hledat příčiny, že se to stalo? Bilance není jiná než v předchozích měsících, takže abychom teď rozebírali posledních šest nebo devět zápasů? To tady vlastně ani nepatří.“
Tak k utkání. Jak byste ho ohodnotil?
„Zápas jsme vedli, jak jsme si naplánovali. Čekali jsme, jak bude hrát Karviná v přípravné fázi, a že si nás bude chtít vytahovat, vytvářet meziprostory před stopery i za nimi. Na to jsme byli dobře připraveni. Byli jsme kompaktní, dobře organizovaní a v úvodu zápasu jsme chtěli chodit do přechodů a neustále hrozit. Myslím si, že i ve druhém poločase se nám to dařilo. Věděli jsme, že se zápas trochu roztrhá a nám se otevře víc oken do ofenzívy. První obrovskou šanci, kterou jsme měli, jsme bohužel neproměnili. A tam se zápas proti nám zlomil. I za stavu 0:2 jsme ale byli pořád nebezpeční a do vyrovnání jsme se chtěli tlačit. Jenže bohužel, fotbal je k nám poslední týdny krutý. A i když jsme po víkendu ukázali dobrou reakci a správné nastavení, tak to bohužel nestačilo.“
Budete Matěji Chalušovi vyčítat červenou kartu, nebo jste to měli lépe vyřešit už v zárodku akce?
„Měli jsme to přerušit dřív. Zbytková obrana nejen na polovině, ale už předtím, měla být vyřešena lépe. Na to, že Matěj Chaluš hrál proti Samkovi a Ayaosimu, předvedl velmi nadstandardní výkon. Však se podívejte, kolik uhrál těžkých situací a kolik zastavil postupných útoků. Dobře se posouval do těžiště, což plnil úplně skvěle a podle plánu. Při té akci řešil jen situaci, ke které vůbec nemělo dojít.“
Byli vaši hráči tentokrát emočně lépe nastavení?
„Viděl jsem na nich, že si za postupem jdou po všech stránkách. Ale o to větší... (odmlčí se) Emoce v kabině, smutek hráčů... Věděli, že na postup jsme měli. To je něco, na co musíme navázat a připravit se na další ligový zápas. Je potřeba zase ukázat charakter a mentalitu, kterou hráči v Karviné ukázali.“
Jak jste vnímal úplný závěr, kdy se řešil Jurečkův ofsajd a Camarova ruka?
„Samozřejmě, že hekticky, ale museli jsme zůstat s chladnou hlavou, řešit střídání a nějakou změnu. Neměli jsme moc variant, protože jsme byli o jednoho hráče méně. Kluci ale pochopili, že i v závěru musíme zvýšit pohyb a intenzitu. Vnímal jsem to tak, že rozhodnout můžou detaily a milimetry, které bohužel za námi zase nešly.“