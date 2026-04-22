Předplatné

Jawo zaskočil brilantní češtinou, pomáhá mu Netflix a přítelkyně. Inspirace, chválil ho expert

Video placeholder
Lamin Jawo a jeho skvělá čeština. Rozhovor s klíčovým mužem semifinále MOL Cupu • Zdroj: Oneplay Sport
Lamin Jawo se stal v semifinále jabloneckým hrdinou
Lamin Yawo v akci proti Mladé Boleslavi
Lamin Jawo během semifinále MOL Cupu
Lamin Jawo otevřel proti Mladé Boleslavi skóre
22
Fotogalerie
paš
Pohár FAČR
Vstoupit do diskuse (1)

Pokud zavřete oči, ani nepoznáte, že zrovna mluví Afričan. Řeč je o Laminu Jawovi. Útočník Jablonce rozhodl jediným gólem úterní semifinále MOL Cupu proti Mladé Boleslavi a následně do kamery televizní stanice Oneplay Sport zhodnotil nejen svůj výkon. Hovořil plynule, srozumitelně a bez větších zádrhelů, za což ho ocenil i bývalý ligový hráč. Jednatřicetiletý gambijský fotbalista se naučil česky díky přítelkyni i Netflixu. Na rozhovor se podívejte a Jawovu češtinu si poslechněte ve videu.

Jakmile Jawo dokončil televizní rozhovor, ve kterém povídal zhruba dvě minuty, režie přepnula vysílání zpátky do pražského studia. Bylo snadné zaregistrovat, že jeden z přítomných expertů Miroslav Matušovič sedí za stolem a viditelně se usmívá.

„To je fantastické poslouchat, to je úžasné,“ řekl se vším respektem bývalý hráč Baníku a pokračoval: „Mluví nádherně česky, všechno krásně pojmenuje, dokáže se u toho i usmát.“

Pro Jawa rozhodně nešlo o první mediální výstup v češtině. Pravidelně dochází na tiskové konference po ligových utkáních, před kameru se postavil třeba také před rokem v únoru. Už tehdy zaujal fotbalovou veřejnost, jak dobře ovládá složitý jazyk.

V Česku už je víc než sedm let v kuse

„Nebylo to jednoduché, ale doufám, že rozumíte všechno, co říkám. Mám českou holku, která mi pomáhala, ale nejdůležitější je Netflix. Mám tam český jazyk a k tomu anglické titulky,“ prozradil způsob, jakým se učil.

Výsledek je obdivuhodný, což se znovu potvrdilo po úterním semifinále proti Mladé Boleslavi. Vysoký útočník vstřelil jedinou branku zápasu a postrčil Jablonec do posledního boje o pohárové zlato proti Karviné. „Už je to blízko, ale nemůžeme nic víc říct. Jdeme do finále a uděláme všechno pro to, abychom ho vyhráli,“ líčil Jawo.

Podrobně popsal i vlastní trefu po rohovém kopu obránce Filipa Nováka. „Tekijaški viděl, že mám pohyb na přední tyč a udělal pro mě blok – už potřetí v řadě. Dokázali jsme to,“ vysvětlil další gól po střele hlavou.

Jawo hraje v Česku od ledna 2019, tedy víc než sedm let v kuse. Jeho první tuzemskou štací byla Jihlava, kam přestoupil z Itálie. Mezitím působil ve Zlíně a Mladé Boleslavi, momentálně patří Jablonci, za který dal už patnáct gólů v 48 soutěžních zápasech. V žebříčku TOP 100 ligových fotbalistů ve Sport Magazínu se umístil na 51. místě.

„Je to hezké a sympatické,“ komentoval Matušovič jeho češtinu. „Je inspirací pro ostatní, že to jde, když se chce. Hráči ohromně pomůže, když se začlení do šatny a naučí se jazyk. I ve výkonech. Každý Čech, který se dívá na takový rozhovor, tak to jenom přivítá. Je to nádhera,“ dodal.

Namluvil toho pochopitelně ještě víc. Tady je přepis všeho, co v rozhovoru pro Oneplay Sport zaznělo:

„Já myslím, že to není jen můj výkon. Je to týmový výkon.“

„Dneska jsme bojovali, pracovali jsme. Čekali jsme, že budou silní na míči, a že musíme pracovat do defenzivy a taky útočné fáze. Nakonec jsme to udělali, vstřelili jeden gól a zápas tak skončil.“

„Hráli jsme dobrý poločas, pokračovali jsme a vyhráli. Je to důležité, jsme rádi, že jsme ve finále, ale v sobotu máme další důležitý zápas. Koncentrujeme se na něj.“

„Cítím se trochu unavený. Hráli jsme zápas tři dny zpátky, ale pracovali jsme přesně. V důležité momenty jdeme do presinku. Nejsem tak unavený jako po Spartě, to je dobré.“

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

