Jawo zaskočil brilantní češtinou, pomáhá mu Netflix a přítelkyně. Inspirace, chválil ho expert
Pokud zavřete oči, ani nepoznáte, že zrovna mluví Afričan. Řeč je o Laminu Jawovi. Útočník Jablonce rozhodl jediným gólem úterní semifinále MOL Cupu proti Mladé Boleslavi a následně do kamery televizní stanice Oneplay Sport zhodnotil nejen svůj výkon. Hovořil plynule, srozumitelně a bez větších zádrhelů, za což ho ocenil i bývalý ligový hráč. Jednatřicetiletý gambijský fotbalista se naučil česky díky přítelkyni i Netflixu. Na rozhovor se podívejte a Jawovu češtinu si poslechněte ve videu.
Jakmile Jawo dokončil televizní rozhovor, ve kterém povídal zhruba dvě minuty, režie přepnula vysílání zpátky do pražského studia. Bylo snadné zaregistrovat, že jeden z přítomných expertů Miroslav Matušovič sedí za stolem a viditelně se usmívá.
„To je fantastické poslouchat, to je úžasné,“ řekl se vším respektem bývalý hráč Baníku a pokračoval: „Mluví nádherně česky, všechno krásně pojmenuje, dokáže se u toho i usmát.“
Pro Jawa rozhodně nešlo o první mediální výstup v češtině. Pravidelně dochází na tiskové konference po ligových utkáních, před kameru se postavil třeba také před rokem v únoru. Už tehdy zaujal fotbalovou veřejnost, jak dobře ovládá složitý jazyk.
V Česku už je víc než sedm let v kuse
„Nebylo to jednoduché, ale doufám, že rozumíte všechno, co říkám. Mám českou holku, která mi pomáhala, ale nejdůležitější je Netflix. Mám tam český jazyk a k tomu anglické titulky,“ prozradil způsob, jakým se učil.
Výsledek je obdivuhodný, což se znovu potvrdilo po úterním semifinále proti Mladé Boleslavi. Vysoký útočník vstřelil jedinou branku zápasu a postrčil Jablonec do posledního boje o pohárové zlato proti Karviné. „Už je to blízko, ale nemůžeme nic víc říct. Jdeme do finále a uděláme všechno pro to, abychom ho vyhráli,“ líčil Jawo.
Podrobně popsal i vlastní trefu po rohovém kopu obránce Filipa Nováka. „Tekijaški viděl, že mám pohyb na přední tyč a udělal pro mě blok – už potřetí v řadě. Dokázali jsme to,“ vysvětlil další gól po střele hlavou.
Jawo hraje v Česku od ledna 2019, tedy víc než sedm let v kuse. Jeho první tuzemskou štací byla Jihlava, kam přestoupil z Itálie. Mezitím působil ve Zlíně a Mladé Boleslavi, momentálně patří Jablonci, za který dal už patnáct gólů v 48 soutěžních zápasech. V žebříčku TOP 100 ligových fotbalistů ve Sport Magazínu se umístil na 51. místě.
„Je to hezké a sympatické,“ komentoval Matušovič jeho češtinu. „Je inspirací pro ostatní, že to jde, když se chce. Hráči ohromně pomůže, když se začlení do šatny a naučí se jazyk. I ve výkonech. Každý Čech, který se dívá na takový rozhovor, tak to jenom přivítá. Je to nádhera,“ dodal.
Namluvil toho pochopitelně ještě víc. Tady je přepis všeho, co v rozhovoru pro Oneplay Sport zaznělo:
„Já myslím, že to není jen můj výkon. Je to týmový výkon.“
„Dneska jsme bojovali, pracovali jsme. Čekali jsme, že budou silní na míči, a že musíme pracovat do defenzivy a taky útočné fáze. Nakonec jsme to udělali, vstřelili jeden gól a zápas tak skončil.“
„Hráli jsme dobrý poločas, pokračovali jsme a vyhráli. Je to důležité, jsme rádi, že jsme ve finále, ale v sobotu máme další důležitý zápas. Koncentrujeme se na něj.“
„Cítím se trochu unavený. Hráli jsme zápas tři dny zpátky, ale pracovali jsme přesně. V důležité momenty jdeme do presinku. Nejsem tak unavený jako po Spartě, to je dobré.“