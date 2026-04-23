Otázky okolo poháru: jak by UEFA koukala na kauzu Karviné? O kolik se hraje a co stadiony?
Je rozhodnuto, finále MOL Cupu proti sobě pošle v konečném součtu překvapivé finalisty – o pohár si to v Hradci Králové rozdají týmy Jablonce a Karviné. Složení bitvy, která rozhodne i o tom, kdo si zahraje Konferenční ligu, ale nabízí i spoustu palčivých otázek včetně vyhovujících stadionů a korupční kauzy, ve které je Karviná vyšetřována. Deník Sport a web iSport.cz se snaží odpovědět na ty nejdůležitější z nich.
Kdy a kde se finále hraje?
Utkání se hraje ve středu 20. května v Malšovické aréně v Hradci Králové, po letech není dějiště finále na stadionu jednoho ze zúčastněných týmů. Kapacita stadionu je 9300, vstupenky v prodeji zatím nejsou. Termín je (pro Jablonec) mezi 4. a 5. kolem skupiny o titul, pro Karvinou případně mezi zápasy finále skupiny o umístění. Pokud do finále nadstavbového play-off Slezané nepostoupí, bude mít před finále poháru deset dní bez zápasu.
O co se hraje?
Vítěz finále poháru kromě trofeje získá i finanční odměnu od FAČR, v minulém ročníku milionu korun. Druhý finalista dostal třetinovou částku. Tím nejdůležitějším aspektem je ale zajištění vstupenky do pohárů UEFA. Vítěz poháru postupuje do 4. předkola Evropské ligy a má tak jistou účast v ligové fázi Konferenční ligy. Co se týče peněz, klub dostane od FAČR v porovnání s UEFA drobné - účast v ligové fázi Konferenční ligy by Jablonci/Karviné zajistila v přepočtu 77 milionů korun, a následně mohou inkasovat za každou výhru (10 milionů korun, remízu (3 miliony korun) i umístění (5-10 milionů korun).
Jak finále ovlivní další kluby?
Je to jednoduché – pokud zvítězí Jablonec a zároveň skončí třetí nebo čtvrtý, do 2. předkola Konferenční ligy zamíří i pátý tým ligové tabulky. Pokud skončí šestý (1,6% pravděpodobnost) a zároveň vyhraje pohár, pátý tým do předkola nejde. To se stane, i pokud pohár vyhraje Karviná, předkola evropských pohárů se budou týkat jen 2.-4. místa v lize.
Vyhovují pro soutěže UEFA stadiony finalistů?
Zjednodušeně řečeno – ne. Pokud se nebavíme o předkolech, ale o hlavní části soutěže, UEFA požaduje od zúčastněných týmů, aby jejich stadiony vyhovovaly kategorii 4. Kategorie jsou definovány mnoha parametry – od kapacity, přes technické zázemí, velikost parkoviště po velikost zázemí pro novináře či rozhodčí. Nezacházejme do úplných detailů, ale čistě na papíře nevyhovuje Střelnice ani Městský stadion kapacitou. UEFA požaduje alespoň 8 tisíc, v Jablonci je uvedená kapacita 6300 v Karviné jen 4800. Jablonec sice Konferenční ligu hrál v sezoně 2021/22, ale požadavky UEFA byly v premiérovém ročníku soutěže méně striktní.
To ale neznamená, že by kluby musely hledat azyl, například v Liberci nebo v Ostravě. Za vše mluví příklad Mladé Boleslavi, které se před dvěma roky podařilo vyjednat u UEFA výjimku, aby se soutěž mohla hrát na jejím čtyřtisícovém stánku. Minimálně v Jablonci jsou přesvědčeni, že v případě kvalifikace do Konferenční ligy, nemuseli by se nikam stěhovat. Byť by musel klub realizovat v létě určité změny v infrastruktuře stadionu.
Jak by UEFA hleděla na korupční kauzu Karviné?
Asi ta nejpalčivější otázka a v první řadě je nutno říct: jasnou odpověď nenajdeme. Stanovy UEFA, konkrétně článek 50.03 každopádně říkají:
„Přijetí členské asociace nebo klubu do soutěží UEFA může být s okamžitou účinností zamítnuto v případě, že se daný subjekt přímo či nepřímo podílel na jakékoli aktivitě směřující k domluvě nebo ovlivnění výsledku zápasu na národní nebo mezinárodní úrovni.“
UEFA zároveň nefunguje jako soud (nebo etická komise LFA), která nevpustí Karvinou do soutěže pouze v případě, že ji bude vina jasně prokázaná. V mnoha případech pracuje s termínem tzv. míry dostatečného uspokojení (comfortable satisfaction). To znamená, že vina Karviné nemusí být dokázaná „nade vši pochybnost“. V případě výhry Karviné v poháru bude jistě evropská asociace analyzovat důkazní materiály a kooperovat s FAČR než dosáhne svého rozhodnutí. Pokud by bylo negativní, padlo by zřejmě ještě před startem předkol evropských pohárů.
Lze najít i různé precedenty. UEFA na případy týkající se korupce a ovlivňování zápasu hledí s velkou opatrností. Příklad? Fenerbahce v sezoně 2013/14 mělo hrát Evropskou ligu, ale v Turecku bylo vyšetřované z korupce. Prezident Aziz Yıldırım byl sice už odsouzen, ale stále běžel odvolávací proces. UEFA ale Turky do soutěže nepustila. Pro zajímavost, všichni obvinění byli o několik let později omilostněni.
Ještě zajímavější je případ albánského klubu Skënderbeu (2016). V jeho případě neprobíhalo ani domácí trestní stíhání, ale UEFA na základě systému sledujícím podezřelé sázky ve fotbale, klub do své soutěže nepustila. Stejně jako CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž) se opírala o „comfortable satisfaction“. UEFA zkrátka v těchto případech nechce čekat a i bez rozhodnutí soudu či domácích disciplinárních komisí je ochotna klub do soutěže nepustit, když pro to má (ze svého pohledu) dostatečné odůvodnění.
Kdo by šel do Konferenční ligy, kdyby UEFA nepustila do pohárů Karvinou?
Další zajímavý oříšek, možná s překvapivým rozuzlením. Místo 4. předkola Evropské ligy (a jistoty Konferenční ligy) by totiž nepřipadlo druhému finalistovi (v tuto chvíli Jablonec), alespoň to naznačuje paragraf 4.10 regulací Konferenční ligy a Evropské ligy, který říká:
„Klub, který není připuštěn do soutěže, je nahrazen dalším nejlépe umístěným klubem v nejvyšší domácí lize téže asociace, a to za předpokladu, že tento nový klub splňuje kritéria pro přijetí a stav soutěže takové nahrazení umožňuje, při současném zachování sportovní integrity soutěže.“
Důležité spojení je tak „další nejlépe umístěný klub v nejvyšší domácí lize“, nikoliv v poháru. V překladu: i v případě vítězství Karviné v poháru a její nevpuštění do pohárů mají týmy z pátého místa (např. Liberec, Hradec či Olomouc) šanci na účast ve 2. předkole Konferenční ligy. Luxusní místo vítěze poháru, které zajišťuje 4. předkolo Evropské ligy by zřejmě spadlo na 3. ligovou příčku (nejspíše Jablonec/Plzeň).