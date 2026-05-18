Finále poháru a Evropa: Když zakročí UEFA, Hradec si polepší. Scénář snů i pro Plzeň
Složení finálového souboje MOL Cupu zřejmě Malšovickou arénu nezaplní, ale zápas mezi Jabloncem a Karvinou bude rozhodně velice podrobně sledovat velká část republiky. Pro určité týmy totiž může výsledek vcelku zásadně změnit pohárovou matematiku. V zákulisí se totiž už nahlas mluví o tom, že Karviné by i přes triumf vystavila UEFA stopku kvůli korupční kauze a pak by se celé pořadí měnilo. Výrazně by v tomto případě benefitovala Plzeň.
Co připadá vítězi poháru?
Pro začátek si shrňme to nejdůležitější. Vítěz poháru si zajistí 4. předkolo Evropské ligy. Přichází s tím luxusem, že držitel trofeje má i přes neúspěch v letním předkole jistou ligovou fázi Konferenční ligy. Společně s prvními dvěma příčkami Chance Ligy tak zajišťuje tento úspěch za jakýchkoliv podmínek evropský podzim, je prakticky lukrativnější než třetí místo.
Pro určení následků finále poháru na postupovou matematiku hraje dobře fakt, že nikdo z nadstavbové Skupiny o titul se už v posledním kole Chance Ligy nemá kam v tabulce hýbnout. Mezi třetím, čtvrtým, pátým a šestým místem už jsou nedostižné náskoky, vše je tak v rukou středečních finalistů. Jaké jsou tedy scénáře?
Scénář 1 – vyhraje Jablonec
Podle bookmakerů nejočekávanější varianta. Na Jablonec je ale tlak, protože se z třetího propadl až na páté místo, tudíž si poháry nezajistí jiným způsobem (možná jen při třetím scénáři, ale o tom později). Situace by v případě výhry Jablonce současnou situaci neovlivnila, postup do Evropy by vypadal následovně.
- 1. Slavia - přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů
- 2. Sparta - postup do 3. předkola Ligy mistrů, jistota ligové fáze Evropské ligy
- 3. Plzeň - 2. předkolo Evropské ligy
- 4. Hradec - 2. předkolo Konferenční ligy
- 5. Jablonec - 4. předkolo Evropské ligy, jistota ligové fáze Konferenční ligy
- 6. Liberec - nic
Scénář 2 – vyhraje Karviná
Méně očekávaná varianta, ale Karviná v závěru sezony rozhodně nabrala lepší formu než její soupeř, navíc na sobě nemá sílu tlaku, že musí. Postup do Evropy by byl pro Slezany naprosto nečekaným bonusem. V takovou chvíli by o poháry přišel Jablonec a Luboše Kozla by zřejmě pořádně bolelo, jak výsledkově jeho tým kromě zbytku nadstavby nezvládl především domácí zápas s Hradcem (1:1). Na ostatních postupujících by se nic neměnilo.
- 1. Slavia - přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů
- 2. Sparta - postup do 3. předkola Ligy mistrů, jistota ligové fáze Evropské ligy
- 3. Plzeň - 2. předkolo Evropské ligy
- 4. Hradec - 2. předkolo Konferenční ligy
- 5. Jablonec - nic
- 6. Liberec - nic
- 7./8. Karviná - 4. předkolo Evropské ligy, jistota ligové fáze Konferenční ligy
Scénář 3 – vyhraje Karviná, ale zasáhne UEFA
Skrytá a samozřejmě nejzajímavější varianta číslo tři. Ale dosti realistická, ve fotbalovém prostředí se o ní nahlas mluví. Jak už dříve popisoval Sport, UEFA se u účastníků svých soutěží nelibě dívá na jakékoliv korupční či úplatkářské kauzy. A to i v případech, kdy nejsou pravomocně dokázány, což se týká v současnosti právě Karviné. „Všechna naše řízení samozřejmě UEFA monitoruje, ale její závěr ještě nemáme. Může být vyloučena, může to mít dopad na televizní práva a další a další navazující kroky... Je však třeba počkat,“ sdělil Sportu integrity officer FAČR Kamil Javůrek.
Pokud by Karviná vyhrála pohár a UEFA jí opravdu vystavila stopku, evropské postupy by se lehce zamotaly. Pro mnoho klubů k lepšímu. Tuto variantu si třeba potichu mohou přát v Hradci, o scénář snů jde i v Plzni. Proč? Luxusní postupové místo vítěze poháru by totiž nepřipadlo druhému finalistovi, ale propadlo by do ligy. A jelikož Slavia i Sparta mají prestižnější místa, připadlo by třetí Viktorii. Evropské karty by pak byly rozdány následovně:
- 1. Slavia - přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů
- 2. Sparta - postup do 3. předkola Ligy mistrů, jistota ligové fáze Evropské ligy
- 3. Plzeň - 4. předkolo Evropské ligy, jistota ligové fáze Konferenční ligy
- 4. Hradec - 2. předkolo Evropské ligy
- 5. Jablonec - 2. předkolo Konferenční ligy
- 6. Liberec - nic