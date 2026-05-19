Nenápadné finále s velkými příběhy. Jablonec v poháru musí, Karviná politiku neřeší
Na první pohled to není úplně sexy finále, ale pozor! Vrchol domácího fotbalového poháru, v němž se ve středu v podvečer v Hradci Králové poměří Jablonec s Karvinou, má několik silných příběhů. Píše se v nich o vzpomínkách na triumfy, korupci, touze napravit minulou sezonu i o tom, že se nemusely naplnit černé představy o nedůstojné návštěvě. A také o jednom amuletu.
Už dvakrát křepčil s pohárem, poprvé v roce 2012 jako hráč Liberce, podruhé o čtyři roky později v dresu Mladé Boleslavi. Pokaždé stál na druhé straně sražený zelenobílý soubor. Jednačtyřicetiletý Jiří Fleišman, zasloužilý kapitán Karviné, má sen, že tuhle scenérii zažije i potřetí.
V Hradci se soubor junáků, jemuž šéfuje, postaví Severočechům znovu. „Někde v koutku hlavy to mám, bylo by krásné porazit třikrát stejného soupeře,“ pronesl den před utkání. Vítězství by mu přineslo třetí triumf, a to ve třetím trikotu. V tomto ohledu však rekordman rozhodně nebude, vždyť Pavel Horváth absolvoval vítězný pohárový večírek hned na čtyřech adresách (vítězství má celkem šest). Úspěšný byl se Slavií, Spartou, Plzní a možná si málokdo vzpomene, že také s Teplicemi.
Totální nadšení však případný úspěch Slezanům přinést nemusí. Kvůli tomu, že je klub zapletený v korupční aféře, je možné, že nebude vpuštěn do evropských soutěží. Přitom ta možnost je tak lákavá. Vítěz si zahraje předkolo Evropské ligy, pokud neuspěje, spadne do Konferenční ligy, celý podzim tedy stráví v kontinentálních kláních.
„Jdeme si pro vítězství, nic jiného nás nezajímá. Politiku neřešíme,“ vzkázal levý obránce. „Jsme kluci ze hřiště,“ doplnil ho trenér Marek Jarolím. Je to tak, trofej je prostě trofej. „Co bude dál, se uvidí,“ přitakal kouč.
Karviná jde každopádně do střetu s „lehkou hlavou,“ jak řekl Fleišman. „Sezonní cíle jsme splnili,“ připomněl Jarolím, že se tým v Chance Lize vyšvihl do prostřední nadstavbové skupiny. To Jablonec cílí na poháry, jenže v domácí soutěži mu utekly, přeskočil je Hradec Králové. „Jablonec musí, my chceme,“ podotkl Fleišman.
Kozel vzkazuje: Chceme třešničku
Je to tak, což je vidět i na zájmu. Sektor pro hosty, který čítá 2 200 hlav, by měl být plný. Navíc by se zelenobílé barvy mohly objevit také na „dlouhých“ tribunách. Celkem se čeká dojezd 2 500 příznivců klubu. Z Karviné je vypraven vlak se šesti vagony, k tomu dva autobusy, její mužstvo by mělo podporovat kolem dvanácti stovek lidí.
Jablonečtí tedy budou mít převahu, ale také tíhu, již přináší postavení favorita, který není zrovna v růžovém rozpoložení. V lize už pětkrát v řadě nevyhrál, v posledních dvou utkáních inkasoval celkem deset branek - po pěti na Slavii i v Plzni. „Určitě jsme měli finále v hlavách, ale ligu jsme nepodcenili,“ ujišťoval kapitán Nemanja Tekijaški. „Poháru jsme uzpůsobili jen poslední zápas v Plzni,“ připomněl kouč Luboš Kozel změny v sestavě.
„Být dvakrát po sobě pátí v lize je hezké, ale my chceme tu třešničku,“ vzkázal sokovi a připomněl, že Jablonec plánuje zahnat nepříjemnou připomínku minulého roku, kdy hrál o poháry až do posledního zápasu, ale nakonec jej přeskočila mátožná Sparta.
Nyní má klub jasně daný mečbol - a také jediného hráče, který může výhru v MOL Cupu obhájit. Vládce minulého finále Filip Zorvan (v dresu Olomouce dal dva góly Spartě) bude nachystán. „Je to náš talisman,“ usmál se Tekijaški.
Zafunguje Zorvanova aura ve městě, kde se dostal do velkého fotbalu, znovu?