Jarolím po triumfu: Hráči se stali legendami. Co bude s Karvinou? To ovlivnit nemůžeme
Když v říjnu minulého roku přicházel do Karviné po Martinu Hyském, nebyl v jednoduché situaci. Navázat na bodově rekordní sezonu a sympatický herní projev? Pořádně těžký oříšek. Marek Jarolím však svého předchůdce předčil. Den před svými dvaačtyřicátými narozeninami dovedl Slezany k historickému úspěchu - vítězství v MOL Cupu. „Začátek zápasu si ani moc nepamatuju,“ zaculil se po výhře 3:1 nad Jabloncem.
Krátce po příchodu mezi novináře ho celý tým zaskočil vítěznou sprškou. Fleišman, Ayaosi, Kačor a spol. pak chvíli v tiskovém centru hlasitě zpívali. „Teď se vám představil můj tým. Když už, tak už a když něco, tak na plné pecky,“ usmál se Marek Jarolím.
Jaké dojmy po takovém úspěchu máte?
„Je to skvělý počin, kterého si strašně vážím, za tým jsem šťastný. Motiv zápasu jsme měli takový, že máme dost mladých hráčů, před kterými je spousta velkých utkání, ale už se nemusí stávat, že do toho půjdou s tak čistou hlavou. Tímto vítězstvím se stali legendami a zapsali se do historie. Podařil se jim jedinečný výsledek. Jsem rád za spoustu lidí v klubu, kteří tam dělají spoustu let. Člověk je teď viděl i brečet. Je to něco krásného pro město i pro lidi. Fakt se nám podařila skvělá věc. Využili jsme možnosti zvednout pohár nad hlavu a také toho, že se do posledních kol nedostali favorité, kteří popadali. Při síle těchto klubů není jednoduché něco vyhrát.“
Oslava narozenin to pro vás bude asi příjemná, co?
„Sešlo se to krásně. Den před zápasem jsem na tiskovce říkal, že když je tam třicet čtyřicet lidí, furt má někdo narozeniny. (usmívá se) Vůbec jsem to ale nezmiňoval. Chtěl jsem, aby hráči drželi při sobě, makali jeden za druhého, a to je pro mě nejhezčí dárek. Jsem rád za kluky, kteří jsou na začátku kariér, ale třeba i za Fleišiho, který to potřetí vyhrál. I když se nedostal na hřiště, roli kapitána plnil skvěle. Kluky burcoval, měl tam dobré postřehy. Jsem rád, že ostatní své kariéry takhle nastartovali a budou mít snazší další cestu.“
Dá se tohle srovnat s tituly se Slavií, které jste získal jako hráč?
„Vážím si toho stejně, i když jsem byl tehdy takové mladé ucho. (usmívá se) Teď je to trošku jiné, máte daleko větší zodpovědnost a možná i větší díl úspěchu. Ale furt se nemůžu zbavit toho, že mám stejné pocity jako hráč, i co se týče nastavení. Nechci říct, že mám úplně stejné rituály, ale z hlediska napětí to jsou podobné stavy. S písknutím to šlo z vás během hráčské kariéry pryč, ale teď je to jinak. Jsem vyždímaný, jak kdybych to s kluky hrál.“
Věříte, že si poháry zahrajete? Přece jen karvinská korupční aféra z minulosti se pořád řeší.
„Nechce se mi o tom přemýšlet. Člověk to čte, ale víc nevím. Teď jsem rád za trofej, tu nám nikdo nevezme. A co bude? To ovlivnit nemůžeme, takže nemá cenu se tím teď zabývat.“
Jste rád, že nejistota ohledně budoucnosti klubu s hráči nezamávala?
„Nikdy nevíte, co to s nimi může udělat. Přišli jsme o kvalitního hráče Samuela Šiguta, vzhledem k úbytkům v zimě to bylo další minus. Ale na druhou stranu příležitost dostali druzí. Na týmu jsem viděl, že negativním směrem to na něj nedopadá. Spíš za to chtěl pořádně vzít, prezentovat se dobrým fotbalem a dobrou hrou. Jak jsem říkal před zápasem, jsme kluci z hřiště. Snažili jsme se na hráče působit, že jim to může pomoct a zvednout jim cenu. Když jsme zvládli Plzeň, věřil jsem, že tým blízkost trofeje vidí a rostlo mu sebevědomí. Prokázalo se to i ve finále.“