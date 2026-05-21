Kozel o Singhatehově zkratu i Karviné v Evropě: Pokud je klub obviněný, nebylo by normální…
V podzimní části Chance Ligy proháněli nejlepší, jenže na jaře se zasekli. Přestože vypadli z elitní čtyřky, pořád byli ve hře v MOL Cupu. Nicméně na domácí pohár si jablonečtí fotbalisté nesáhli, finálový večer v Hradci Králové si podmanila Karviná. Napomohl jí i Singhatehův blikanec, který kouč Luboš Kozel nechápal. „Hodně to ovlivnilo zápas,“ kroutil hlavou pětapadesátiletý trenér po porážce 1:3.
Čím si jeho zkrat vysvětlujete?
„Absolutně nevím. Hned po zápase jsem s ním nemluvil, protože tam sedí jako hromádka neštěstí. To, co předvedl, hodně ovlivnilo zápas. Věřil jsem, že třeba on může být tím rozdílovým hráčem, který tam jako žolík přijde a utkání třeba rozhodne. Tak se stalo, ale v negativním slova smyslu. Poslal nás do desíti a od té chvíle to bylo samozřejmě těžší. V tu chvíli si to neuvědomí, ale teď už si to uvědomil, takže mu bylo zbytečné něco říkat. Sám ví, co udělal.“
V čem vidíte další příčiny finálové porážky?
„Jsme zklamaní, nezvládli jsme to. O to větší škoda je, že se zápas vyvíjel tak, jak jsme si přáli. Za ruku jsme se dostali do vedení, hrálo nám to do karet. Chtělo to dohrát do poločasu, ale místo toho prohrajeme dva souboje nebo nedobereme druhý míč, necháme si naběhnout Ayaosiho, vzápětí Condeho a soupeř srovná. O půli jsme si něco řekli, ale začali jsme úplně stejně, jak jsme první poločas skončili. Z první akce jsme dostali gól na 2:1, takže jsme si to udělali těžší. Ovšem furt byl ještě čas na to s tím cokoliv udělat.“
Proč vám z vašeho pohledu úvod utkání úplně nevyšel, ačkoliv jste šli z penalty do vedení?
„Předtím jsme prohráli nějaké zápasy, dostali jsme hodně gólů, takže jsme se chtěli odrazit z defenzivy. Věděli jsme, že Karviná je silná na míči, proto byl úvod z hlediska defenzivy spíš takový kontrolovaný. Do nějaké ložené šance jsme Karvinou nepustili a postupně jsme se do zápasu dostávali. Pak jsme vstřelili gól ze standardky a řekl bych, že do poločasu se to už vyrovnalo. Měli jsme tam nějaké závary na to, abychom se prosadili a vedli 2:0, jenže zásadní bylo, že jsme dostali gól. Ten nepadl z tlaku, prostě to byl nákop od gólmana, který jsme nedobrali a ještě jsme si nechali dát oblouček za obranu. Horší však byl gól po půlce a hlavně červená.“
Nezapůsobilo na váš tým negativně, že jste v závěru ročníku upřednostnili pohár?
„My jsme ho neupřednostnili, hráli jsme naplno i v lize. Pouze poslední zápas byl takový, že jsme některé hráče museli nechat odpočinout. V sestavě jsme měli čtyři, kteří trénovali akorát den před utkáním a dokonce hráli pod injekcí. Z tohoto pohledu si vážím, že se kluci chtěli nachystat. Ti další, kteří v Plzni nehráli, potřebovali být odpočatější, protože to pro nás byl čtvrtý zápas za deset dnů. Byla to trošku nevýhoda, ale celou dobu jsme pohár neupřednostňovali. Z pohledu, co můžete získat, to nejdůležitější bylo, ale upřednostnili jsme jej akorát v jednom zápase.“
Postup do Evropy vám nakonec utekl. Je to pro vás největší zklamání v kariéře?
„Tak uvidíme, jak to ještě bude. Když víme, jaká je situace, neznamená to, že pátý tým z ligy nemusí hrát poháry. Teď to zklamání samozřejmě je, ale na druhou stranu, dostali jsme se do finále, což je určitě úspěch. Ale když už ve finále jste a nehrajete proti Spartě nebo Slavii, cítíte, že šance vyhrát je daleko vyšší. Z tohoto pohledu pociťuju zklamání.“
Jak vůbec situaci okolo karvinské aféry vnímáte?
„Nechtěl bych na tohle téma spekulovat, ale pokud je klub obviněný a vyšetřuje se z věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by nebylo normální, kdyby měl reprezentovat v Evropě. Ale s finálovým zápasem to nemá nic společného, pohár si Karviná zasloužila.“