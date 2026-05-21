Jak naloží UEFA s Karvinou? Rozhodnutí padne v červnu, Wolf byl spatřen v Hradci
Když v nastaveném čase připravil Aboubacar Traore míč Kahuanu Viniciusovi před prázdnou kasu, Karvinští naskákali na sebe. U slezského kotle navíc propukla totální euforie, největší úspěch v klubové historii byl rázem na světě. Jenže vítězství v MOL Cupu má pro MFK i hořkou pachuť, jeho účast v evropských pohárech je vskutku nepravděpodobná. Kdy má padnout finální verdikt a jak hodlá UEFA postupovat?
To, co se nějaký čas v Karviné budovalo, se v březnu zhroutilo jako domeček z karet. Obří korupční aféra, do níž byl namočen primátor Jan Wolf, může být opravdovou katastrofou v jinak snové sezoně. Údajné selhání jedince (bohužel toho nejvyššího) pravděpodobně zhatí sen hráčů, trenérů, klubových činovníků a fanoušků o cestách po Evropě.
Sám Wolf si uvědomuje, jaký průšvih svým jednáním může způsobit. Při finálovém podvečeru byl v Hradci Králové spatřen. Působil zlomeně, odevzdaně. Roky práce v klubu při údajné nekalé snaze zachránit prvoligovou příslušnost zmuchlal a zahodil do koše. Odnáší to celý tým, na který se nahlíží skrz prsty. Neprávem, ti na hřišti za to opravdu nemůžou.
A bude tomu tak až do chvíle, než se problém vyřeší. V Karviné tuší, že jim účast v evropských pohárech pravděpodobně uteče, byť doufají v opak. Jak se má celá situace aktuálně?
Za jiných okolností by se vítěz MOL Cupu těšil z jistoty evropského podzimu, nicméně jak se o tom v minulosti už několik klubů přesvědčilo, UEFA presumpci neviny nectí. Jedná bez zábran, nekompromisně.
Před čtrnácti lety se o tom přesvědčila olomoucká Sigma, tehdejší vítěz poháru. V důsledku korupční aféry šel místo ní do Evropy čtvrtý tým ligy. Z jiných důvodů pak v minulém ročníku vyloučila UEFA Dunajskou Stredu, která má stejného majitele jako další účastník soutěže Györ. Tehdy ji nahradily Košice.
Rošáda zřejmě nastane i v Česku, kde benefity vítěze poháru může přebrat Plzeň. Čtvrtý Hradec Králové by se tak posunul do druhého předkola Evropské, nikoliv Konferenční ligy a poražený finalista z Jablonce by jako pátý tým tabulky začal ve druhém předkole Konferenční ligy.
Ostatně UEFA má ve svých předpisech, že pokud na základě všech skutkových okolností a dostupných informací dospěje k dostatečnému přesvědčení, že jakýkoliv klub byl přímo nebo nepřímo zapojen do činnosti zaměřené na ovlivnění nebo manipulaci výsledků, prohlásí dotyčný mančaft za nezpůsobilý k účasti v soutěžích.
Dále také zmiňuje: „V takovém případě by byl klub nahrazen dalším nejlépe umístěným týmem z nejvyšší domácí soutěže téže asociace.“
Karviná tak musí čekat. Nejen na rozhodnutí UEFA, ale i Etické komise FAČR. Slezané se ale po případném potrestání můžou odvolat, tudíž zůstává otázkou, kdy vůbec finální verdikt padne. Nejistota ohledně budoucnosti se teoreticky může protáhnout i do následující sezony.
Ve čtvrtek vydala FAČR komuniké o pondělním zasedání Etické komise. „Etická komise FAČR postupuje tak, aby byly všechny rozhodné a známé skutečnosti řádně prověřeny a aby závěry vycházely z úplného a objektivně posouzeného skutkového stavu každého případu. Nadále nicméně platí, že s ohledem na rozsah kauzy, vzájemnou propojenost jednotlivých případů a presumpci neviny dotčených osob nelze dobu trvání jednotlivých řízení ani jejich výsledek v tuto chvíli předjímat,“ stojí v prohlášení.
Rozhodnutí UEFA by naopak mělo padnout zhruba v první polovině června, kdy se uskuteční los úvodních předkol pohárů. Kdyby tedy vrchní činovníci evropského fotbalu dali čerstvému vítězi MOL Cupu stopku, šanci dostane Jablonec.
Prohlášení majitele Jablonce Jakuba Střeštíka
„Rád bych touto cestou oslovil všechny věrné fanoušky FK Jablonec. Patří vám ohromné díky za podporu, kterou týmu celou sezónu prokazujete. Vaše účast na zápase finále MOL Cupu byla fenomenální.
Já jsem z výsledku zklamaný stejně jako vy. Bolí to, celou noc jsem nespal a je mi mizerně. Byli jsme blízko a nedokázali jsme udělat poslední krok. Nemá smysl zacházet do detailů, proč to tak dopadlo. S celým vedením si rozebereme sezónu po jejím konci.
Včera a dnes se na sociálních sítích vyrojilo mnoho nehezkých zpráv směrem k hráčům a trenérům. Vím, že klub milujete, ale tímto ničemu nepomůžete. Kdyby nám na začátku sezóny někdo řekl, že skončíme na pátém místě a budeme hrát finále poháru, myslím, že bychom to brali všema deseti. A my to dokázali.
Ano, poslední období bylo složité, prohrané finále hrozně bolí. Fanoušci ostatních týmů mohli finále sledovat jen v televizi, zatímco my jsme tam byli! Semkněme se směrem k poslednímu důležitému utkání této sezóny, čeká nás derby s Libercem.
Vážím si vaší podpory, jste úžasní.“