MOL Cup: Bohemians se nadřeli na postup v Zápech, uspěl i Zlín. Překvapivý konec Ústí
Fotbalisté Bohemians Praha 1905 ve 2. kole domácího poháru zvítězili v Zápech 3:2, rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almási. Poslední celek nejvyšší soutěže Zlín vstoupil do MOL Cupu výhrou nad jiným třetiligovým soupeřem, v Uničově triumfoval 2:0. Překvapení přišlo ve Varnsdorfu, kde domácí celek ze třetí nejvyšší soutěže na penalty vyřadil ambiciózní druholigové Ústí.
Trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý po nečekané víkendové remíze 2:2 v lize na Slavii až na jeden post obměnil základní sestavu, šanci dostal i náhradní brankář Reichl. Inkasoval už na začátku 12. minuty, kdy nedosáhl na Šulcův pokus k tyči.
Za necelých pět minut srovnal po rohu z opakované střely Krobot a poté se štěstím otočil stav Vala. Třetiligový outsider ještě do přestávky srovnal, k tyči se v nastavení trefil Kuchař.
V 65. minutě krátce po čtyřnásobném prostřídání sestavy hostů rozhodl hlavičkou do odkryté branky Almási. „Klokani“ porazili Zápy 3:2 stejně jako v předchozím pohárovém souboji.
Zlín jako jediný v ligové sezoně prohrál všech dosavadních pět kol, v Uničově ale nakročil za postupem už po čtvrthodině, kdy proměnil penaltu Poznar. Domácí začali hrozit až v závěru, favorita dvakrát podržel gólman Dostál. Ve čtvrté minutě nastavení při risku Uničova definitivně rozhodl do odkryté branky střídající Appiah.
Ve středu vstoupí do MOL Cupu dalších osm prvoligových mužstev. Pětice pohárových účastníků stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Sigma Olomouc zasáhne do hry až ve třetím kole.