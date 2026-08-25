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MOL Cup ONLINE: Začíná druhé kolo. Zápy - Bohemians 2:2, v akci i Zlín nebo Dukla

Zápas mezi Slavií a Bohemians skončil remízou 2:2
Zápas mezi Slavií a Bohemians skončil remízou 2:2Zdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
iSport.cz
Pohár FAČR
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Program fotbalového MOL Cupu se dostává do druhého kola, ve kterém už vstupují do hry i kluby z Chance Ligy. V úterý se hraje šest utkání. Pražští Bohemians jedou na hřiště třetiligových Záp, Zlín čelí Uničovu, který také patří do třetí nejvyšší soutěže. V akci jsou i celky z druhé ligy - Ústí nad Labem, Dukla Praha, Jihlava a Viktoria Žižkov. Dočkáme se nějakého překvapení? ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.

MOL Cup 2026/2027

LIVE 2. poločas
00Tipsport5,81,753,1Detail
LIVE 2. poločas
22Tipsport5,231,85Detail
LIVE 2. poločas
04Tipsport7.665.581.25Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport257,21,12Detail
LIVE Přestávka
02Tipsport60251,01Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport7.155.371.27Detail

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