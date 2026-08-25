MOL Cup ONLINE: Začíná druhé kolo. Zápy - Bohemians 2:2, v akci i Zlín nebo Dukla
Program fotbalového MOL Cupu se dostává do druhého kola, ve kterém už vstupují do hry i kluby z Chance Ligy. V úterý se hraje šest utkání. Pražští Bohemians jedou na hřiště třetiligových Záp, Zlín čelí Uničovu, který také patří do třetí nejvyšší soutěže. V akci jsou i celky z druhé ligy - Ústí nad Labem, Dukla Praha, Jihlava a Viktoria Žižkov. Dočkáme se nějakého překvapení? ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.