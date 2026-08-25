Červenkova tvrdá tiskovka rezonovala i v Uničově. Zaujal bek Grygera, Nombil neodejde
Na youtubovém kanále Zlína visí hodnocení zápasu s Libercem (0:1) z úst trenéra Bronislava Červenky teprve tři dny, přesto jde už nyní o jedno z nejsledovanějších videí v historii klubu. Kouč byl pro prohře kritický, potřeboval ze sebe dostat frustraci plynoucí z nekvality a špatného přístupu. Důrazný projev rezonoval i v úterý v Uničově, kde Zlín sice herně nepřesvědčil, ale přes třetiligistu v druhém kole MOL Cupu postoupil (2:0). „V kabině jsme si to s klukama vyříkali,“ řekl Červenka.
Byl z toho poprask, virál. „Řekněme si, že padesát procent hráčů na to dneska nemá. Buď na to už nemá, anebo ještě nemá,“ vypustil důrazným hlasem Bronislav Červenka do světa a zlínská tiskovka najednou proletěla celou republikou.
A v totožném znění se věta ozývala z uničovské tribunky i v úterý večer krátce po závěrečném hvizdu. Sedm stovek diváků domácím tleskalo, jednotlivci z řad hostů pokřikovali směrem k lavičce vítězů. „Samozřejmě jsem si toho natření hráčů o víkendu všiml, sleduju všechno. Broňa mi před zápasem říkal, že to ze sebe potřeboval dostat,“ popisoval i trenér Uničova David Rojka, někdejší útočník Sigmy či Mladé Boleslavi.
„Máme s kluky dobrý vztah, říkám jim do očí na rovinu, co si myslím. Dobré i špatné, oni to chápou. Žádná špatná reakce od nich nepřišla. Nikdy si nedovolím znevažovat jejich kvalitu, jenom jsem popisoval realitu, své dojmy a současnou situaci,“ vysvětloval Červenka s odstupem času.
Na Hané po pěti porážkách už si potřeboval zařvat výherní pokřik, nalít do týmu elán před náročným duelem na Zbrojovce. Byť to drhlo a žádná dominance se nekonala, díky Poznarově penaltě a zákrokům Stanislava Dostála si favorit odvezl povinný postup. Zaveleli zkušení. Appiahův gól v „power play“ do prázdné brány skóre jen vylepšil, obrázek hry byl vyrovnanější než výsledek.
„Kdybychom měli v lize nějaký bodík, asi bychom to v bráně protočili. Ale chtěli jsme, aby se Standa pokusil vychytat první nulu. Podařilo se, jsem za to strašně rád. Pomohl nám,“ uznal Červenka, že nechtěl nic podcenit.
Slavné příjmení? Každý to má těžké, smál se Červenka
Náhradník Milan Knobloch měl smůlu, dostalo se naopak třeba na beka Davida Grygeru. Jednadvacetiletý poctivec (klasicky před zraky známého otce, jenž seděl vedle uničovského bosse Pavla Nezvala a olomouckého předsedy Ondřeje Navrátila) brázdil levou lajnu, zaujal běžeckou aktivitou, obounohostí i neohroženým chováním v soubojích. Přesně tyto atributy nyní poslední celek Chance Ligy potřebuje, právě o nich Červenka o Liberci mluvil. Odchovanec je doručil.
„Jsem rád, že jsme ho mohli postavit konečně na svůj nejoblíbenější post. V přípravě i trénincích prokazoval extrémní obětavost pro tým. Prosazuje se běžecky i silově. V lize nehrál na svém postu, záložník pro něj není typický, ale potřebovali jsme ho. Jsem velmi spokojený, odehrál bezchybný zápas,“ přikývl kouč.
Má to Grygera těžké s takovou jmenovkou na dresu? „Každý to má těžké s příjmením, já jsem taky Červenka...“ rozesmál se trenér narážkou na majitele klubu Zdeňka Červenku. „Když máte slavného tatínka, který navíc pracuje pro klub, nikdy to není jednoduché. Ale on si šanci zaslouží ne za jméno, ale za výkony. Můžu mu jen přát, aby v tom pokračoval a dokázal, že může být jednou dobrý ligový hráč.“
Grygera se pravděpodobně dočká šance i v Brně, to už ani v uničovské sestavě nebudou chybět opory, které tribuny vyvolávaly. „Po výhře se Vsetínem jsme měli zápisné, tam jsem jim vysvětlil, že už se stejně nikam neprodají, takže budou hrát mladí. Oni mě nepozvali, ale já se tam přifařil. Jsem jen o deset roků starší než někteří, rádi se mnou posedí a zjišťují drby. Máme super vztah,“ vtipkoval Rojka. „Jsem typ trenéra, který si nechce nic dokazovat. V poháru u mě hrají mladí, co nejsou tak vytížení. I kdyby přijela Sparta, měl bych to stejně. Mlaďoši s námi trénují, věřím jim.“
Dobrou zprávou pro Červenku v současné situaci je, že management a sportovní úsek zlínského klubu měl podle informací iSportu rozhodnout o tom, že klíčový středopolař Cletus Nombil teď v létě – navzdory kontraktu do června 2027 a velkému zájmu odjinud – neodejde.