Klokani trpěli v Zápech, Heidenreich střídal kvůli kolenu. Hejkal: S kádrem jsme spokojeni
V sobotu Klokani statečně bojovali ve řvoucím po strop plném Edenu a tíha hutné atmosféry je možná nakonec vybičovala k remíze 2:2. Střih, je úterý. Bohemians se trápí před patnácti sty fanoušky v třetiligových Zápech a s odřenými zády odvrací ostudu v podobě penaltového rozstřelu. Favorit nakonec urval po výhře 3:2 postup. „Jen ať si ověří, že musí přidat, jinak to nepůjde ani na úrovni třetí ligy,“ usmál se asistent trenéra Stanislav Hejkal.
To byla jízda! Stále hlasitější příznivci středočeských Záp hnali své oblíbence za vyrovnáním proti prvoligistovi a gól na 3:3 opravdu visel ve vzduchu. Klokani jen marně odkopávali, pod tlakem outsidera doslova trpěli. Po podběhnutí brankáře Milana Reichla vykopával z čáry míč jeden z obránců, další příležitosti skončily těsně vedle brány. I přes konečné skóre 2:3 se dá říct, že šancí měli víc domácí. „Zápy do první ligy!“ ozývalo se zpod ochozu, kde seděl například i Antonín Panenka.
Ne, vyhlášená štika ČFL nebude skákat ani do druhé nejvyšší soutěže, favority bude nadále kousat jen v MOL Cupu. Důvodem je hřiště v Teletník aréně, které nevyhovuje rozměrově, je totiž nezvykle malé. Dosahuje naprostého minima povoleného pravidly FAČR a i díky tomu jsou v Zápech známi svými dlouhými auty. Hned v 5. minutě padl z takového vhazování první gól, který znervóznil favorita.
„Úzké hřiště, specifické mužstvo,“ povzdechl si asistent trenéra Stanislav Hejkal. „Že prohráváte 0:1, to se v pohárovém utkání může stát. Domácí mají energii a nadšení. Ale když to obrátíte na 2:1, tak už nemůžeme dopustit, aby soupeř vyrovnal, zvlášť v nastavení první půle,“ kroutil hlavou.
Ano, hráči v mírně pozměněné sestavě Klokanů na sebe nevěřícně koukali, když těsně před poločasovým hvizdem dopravil míč do sítě Tomáš Kuchař. Ani prostřídání borců, kteří před pár dny vyválčili bod v Edenu, herně ve druhé půli nepomohlo. Nový hrdina Ladislav Almási sice hlavičkou dostal skóre na stranu favorita, ale herně šlo o trápení.
„Bylo to takové čekání na konec,“ věděl Hejkal. „Rozhodně jsme očekávali, že budeme mít utkání více pod kontrolou. Zápy hrály statečně, to co umí. Pak už nakopávali, šli do soubojů a my si s tím měli poradit lépe.“ Na adresu mladších hráčů, kteří dostali oproti lize větší šanci (Matthew Banda, Denis Vala, Šimon Černý, Oliver Mikuda), řekl s úsměvem: „Nebudeme nikoho zatracovat, budeme s nimi pracovat. Jsou to šikovní kluci, ale jen ať si ověří, že musí přidat, jinak to nepůjde ani na úrovni třetí ligy.“
Bohemians tak nakonec mírně kostrbatě navázali na to, co se dá nazvat solidním startem do sezony. Ještě po prvním kole byl trenér Veselý ve smrti, neměl posily, naopak měl kupu zraněných hráčů a výsledek 1:3 z Teplic moc nadějí nedával. Od té doby se ale stalo hodně. Přišel rozdílový Roman Květ, Dominik Javorček a naposledy třeba i Samuel Obinaya z Jablonce. Marodka se vyklidila a téma úzkého kádru, které Hejkal dost tvrdě sám otevřel během letního soustředění, náhle pomalu mizí.
„V Polsku jsme na to trochu hořekovali, ale fyzioterapeuti i vedení na to zareagovali. Máme pět bodů ze čtyř utkání, ale je potřeba zmínit, že tři z nich jsme hráli venku. Teď jsme s kádrem spokojeni, myslím, že si to už sedá, jsme uzdravení. Ale opět zvedám varovný prst,“ řekl asistent Jaroslava Veselého.
Proč? Z tvrdého utkání v Zápech si odnesli šrámy Jan Vondra, Dominik Javorček i David Heidenreich. U posledních dvou jmenovaných je potřeba být obzvlášť opatrný, jsou po vážném zranění kolene a především Heidenreich potřebuje péči v rukavičkách. „Trochu si stěžoval na operované koleno. Moudřejší budeme ráno,“ přiznal Hejkal.