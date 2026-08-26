MOL Cup ONLINE: SEDM gólů 18letého Škrkoně v Brně! Teplice se trápí v Křimicích
Škrkoň show! 18letý útočník Vít Škrkoň zasypal divizní Spartu Brno SEDMI góly a Baník si připsal hladké vítězství 9:0. Zbylé dvě branky favorita obstarali Václav Jurečka z penalty a Filip Šancl. Ve zbývajících středečních zápasech míří za postupem do 3. kola fotbalového MOL Cupu prakticky všechny prvoligové celky. Situaci si komplikuje pouze Slovácko, které ve druhém poločase hraje ve Velké Bíteši 1:1, stejně jako Teplice v Křimicích. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na webu iSport.