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MOL Cup ONLINE: SEDM gólů 18letého Škrkoně v Brně! Teplice se trápí v Křimicích

Oslava fotbalistů Baníku
Oslava fotbalistů BaníkuZdroj: Václav Pancer
Vít Škrkoň v dresu Baníku
Roman Skuhravý s Baníkem v Hradci body nezískal
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iSport.cz
Pohár FAČR
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Škrkoň show! 18letý útočník Vít Škrkoň zasypal divizní Spartu Brno SEDMI góly a Baník si připsal hladké vítězství 9:0. Zbylé dvě branky favorita obstarali Václav Jurečka z penalty a Filip Šancl. Ve zbývajících středečních zápasech míří za postupem do 3. kola fotbalového MOL Cupu prakticky všechny prvoligové celky. Situaci si komplikuje pouze Slovácko, které ve druhém poločase hraje ve Velké Bíteši 1:1, stejně jako Teplice v Křimicích. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na webu iSport.

MOL Cup 2026/2027

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