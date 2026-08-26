MOL Cup: SEDM gólů ostravského Škrkoně v Brně. Slovácko se nadřelo, obhájce končí!
Škrkoň show! 18letý útočník Vít Škrkoň zasypal divizní Spartu Brno SEDMI góly a Baník si připsal hladké vítězství 9:0. Zbylé dvě branky favorita obstarali Václav Jurečka z penalty a Filip Šancl. Zbrojovka spláchla Frýdlant nad Ostavicích dokonce 10:0. Ve zbývajících zápasech postoupily do 3. kola fotbalového MOL Cupu všechny prvoligové celky, ačkoli Slovácko se nadřelo ve Velké Bíteši, kde rozhodlo až v závěru, hodně práce měly i Teplice v Křimicích. Lídr druhé ligy z Karviné naopak senzačně vypadl v Kozlovicích po penaltovém rozstřelu.
Český mládežnický reprezentant Vít Škrkoň už v první půli zaznamenal pět tref, další dvě přidal po přestávce.
Střelecký účet si otevřel v 11. minutě. Krátce nato na něj proměněnou penaltou navázal Jurečka, zbylé čtyři branky prvního poločasu obstaral právě Škrkoň. Na zkompletování prvního hattricku potřeboval čtvrthodiny, celkem mu na sedm zásahů stačilo 56 minut. Kromě něj se ve druhém dějství prosadil střídající Šancl.
Karviná neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve 2. kole překvapivě prohrála na hřišti divizních Kozlovic 4:5 na penalty, po 90 minutách skončil zápas 1:1.
Svěřenci karvinského trenéra Romana Westa vedli od 12. minuty, outsider ale srovnal po více než hodině hry. Na řadu přišel penaltový rozstřel, v němž neuspěli dva domácí hráči, zatímco na straně favorita dokonce tři.
Slezané v květnovém finále domácího poháru porazili Jablonec a získali první trofej v klubové historii. O měsíc později byli kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni do druhé ligy. Karviná začala cestu MOL Cupem už v 1. kole, kde si s divizním Brumovem poradila 4:0. Na dalšího soupeře ze čtvrté nejvyšší soutěže však nestačila.
Nováček první ligy Zbrojovka Brno zvítězila dokonce 10:0 taktéž na půdě divizního Frýdlantu nad Ostravicí, v obou poločasech vsítila pět branek. Po dvou gólech dali Kanakimana, Velich a střídající Gjorgievski s Granečným.
Semifinalista posledního ročníku MOL Cupu Mladá Boleslav zvítězila na hřišti Meteoru Praha ze čtvrté ligy 4:0. Naopak divizní Křimice nadělaly potíže Teplicím, které vyhrály 2:1.
Na postup se proti dalšímu diviznímu soupeři nadřelo i Slovácko. Tým z Uherského Hradiště rovněž uspěl 2:1, rozdílovou trefu si až v 85. minutě připsal Dolžnikov.
Pardubice, Artis a Liberec zvítězily venku 2:0. Pardubice uspěly v Písku a na šestý pokus poprvé v soutěžní sezoně vyhrály. Další brněnský nováček nejvyšší soutěže Artis zvítězil na hřišti jiného třetiligového mužstva Uherského Brodu. Liberecký Slovan si zase poradil s divizními Přepeřemi.
Celky z první ligy si uchovaly stoprocentní bilanci, do 3. kola jich postoupilo všech deset. Zlín a Bohemians 1905 šly dál už v úterý. Pětice pohárových účastníků, tedy Hradec Králové, Jablonec, Plzeň a pražské týmy Slavia a Sparta, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Sigma Olomouc zasáhne do hry až ve třetím kole.