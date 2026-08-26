Škrkoň se v Baníku blýskl SEDMI góly! Někdy je jak autista, vtipkoval kouč Skuhravý
Jasně, byl to jen divizní soupeř. Ale i ten umí zazlobit, taková Sigma nebo Karviná by mohla vyprávět. Baník překvapení na půdě Sparty Brno nedopustil díky osmnáctiletému Vítu Škrkoňovi, který zatloukl domácím do sítě sedm z devíti kusů (9:0)! Jeden z nejtalentovanějších českých útočníků se prosadil poprvé v sezoně – a rovnou v takovém stylu. „Málokterý chlapec je takhle nastavený,“ popisoval vysokého forvarda ostravský kouč Roman Skuhravý. Na Sigmu v základu?
Zvažoval nabídku Mladé Boleslavi, zájemců se kolem něj motalo vážně plno. Lákala je gólová potence, věk, postava i původní smlouva do června 2027. Když Ostrava oznámila v polovině června, krátce před začátkem letní přípravy, prodloužení kontraktu s Vítem Škrkoněm, fanoušci si oddechli a trenér Roman Skuhravý prohlásil: „Strašně moc se mi líbí. Dělali jsme všechno pro to, aby Víťa zůstal.“
Důvod je prostý: Škrkoň vždy a všude střílel góly. V mládeži, reprezentacích, druholigovém béčku... A jak už mnozí poznali, nemá problém ani v A týmu. Na hřišti Sparty Brno před devíti sty diváky skóroval sedmkrát!
„Od prvního tréninku vidím, že Vítek umí dávat branky různorodě. Jsem za něj rád, ale jsme ještě hodně daleko od toho, aby byl takovým hráčem, jakým může být. Všechny tyhle kroky směřují k tomu, aby jím jednou byl,“ vysvětloval trenér Roman Skuhravý po kanonádě.
Těmi kroky myslel dávkování minutáže. Tak aby Škrkoň nedopadl loni jako Jakub Pira, další top forvard své kategorie. Katastrofální sezona ho zmuchlala, teď se restartuje o patro níž v Karviné.
„Přesně! Celé dva měsíce se o tom bavíme. Hráč by měl dostat příležitost ne proto, že vám chybějí hráči a on vám zahraje dva zápasy, ale protože je podle filozofie klubu připravený po kondiční i mentální stránce. To se teď snažíme eliminovat. Pirise jsme do Karviné poslali zcela záměrně, potřebuje být v klubu, který o něco hraje, a musí tam mít roli. Zatím to splňuje plán, ale musí to prokazovat dlouhodobě. To samé Škrkoň nebo Havran v Boleslavi,“ řekl trenér.
Důležité je zmínit fakt, že Škrkoň v oblacích nelétá. „Dobrej zápas, už se mi to asi bohužel nikdy nepovede. Ale hlavně jsme potvrdili roli favorita. Jsem rád za příležitost se ukázat a za to, že jsem to potvrdil. Je to krásný pocit, nikdy na to nezapomenu. Jsem vděčný hlavně spoluhráčům, protože všechny góly byly hodně podobné. Na druhou stranu je mi osmnáct let, takže mám spoustu věcí ke zlepšení. Sedm gólů na tom nic nemění,“ vyprávěl v prvním větším rozhovoru v životě.
„Takových hráčů jsem trénoval málo, on je fakt dobře nastavený. I trenéři v mládeži mi říkali, že si furt jede svoje. Ví, že chce být dobrej, a dělá pro to všechno. Někdy máte pocit, že je autista. Kýve, nic neříká, ale stejně si myslí svoje,“ prohlásil Skuhravý.
Majitel Václav Brabec, jenž utkání sledoval po boku Michala a Radka Bělákových, musel být spokojený. Právě boss rád vidí své mladé odchovance v sestavě, sám o tom několikrát mluvil.
A naznačil to i Skuhravý, možná budou v kancelářích v následujících (tý)dnech zajímavé debaty o tom, kdo by měl naskakovat na hrotu útoku FCB. Klidně už v sobotu večer proti Olomouci.
„Tlak není jen od fanoušků, i management vidí, že Škrkoň by měl hrát. Ale věřte, že už mi prošla spousta talentovaných hráčů rukama. Až přijde ten moment, Víťa musí být nachystaný a už tam nikoho nepustit. Blíží se to, sám uvidím. Jeho mentalita je taková, že on teď bude mít radost, ale od čtvrtku bude chtít s Míšou Papadopulosem trénovat zakončení. A celkový náš výkon? Chtěl bych, abychom takhle nehráli se Spartou Brno, ale se Spartou Praha,“ glosoval šéf lavičky.
Čili i pro Hanáky bude rébusem trefit sestavu Slezanů. Škrkoň? Václav Jurečka, jenž se v Brně trefil z penalty? Abdallah Gning? Filip Kubala? Dantaye Gilbert? „Léto pro mě bylo náročné, ale jsem rád, že to dopadlo takhle. Soustředím se na budoucnost,“ nadhodil Škrkoň jednání o smlouvě. Mimochodem, jeho táta Josef střílel podobně na nižších úrovních na Ostravsku – jak ve fotbale, tak ve futsale. Geny jsou holt geny. „Probíráme to, dává mi rady. Jsem rád za takového taťku.“
Buchta do Srbska
Dalším hráčem, který odnese zúžení kádru Baníku Ostrava, je David Buchta. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál přestupuje do srbského klubu FK Radnički 1923, v nejbližších dnech by měl v novém působišti se svým agentem Nemanjou Kuzmanovičem podepsat smlouvu na dva roky.
„Mám informace, že došlo k dohodě,“ potvrdil trenér Roman Skuhravý. Za Slezany Buchta odehrál 175 prvoligových zápasů s bilancí 27 gólů a 16 asistencí, ve čtvrtek podstoupí zdravotní prohlídku.
Naopak Filip Šancl, o jehož odchodu z Bazalů se rovněž spekulovalo, zůstane. „Rok nehrál fotbal, potřebuje mít dobrý tréninkový proces a hrát,“ uvedl kouč. „Dřív nebo později si o příležitost řekne, nikam ho nepustím. Kádr je uzavřený,“ dodal Skuhravý.