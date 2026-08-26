9:0? Ne, deset! Zbrojovka zamotala tabuli i hlasatelku. Hráli jsme skvěle, chválil kouč
Na takový výsledek ani neměli domácí ukazatel skóre… Dvouciferné číslo se na světelnou tabuli nevešlo, „počítadlo“ se zastavilo na stavu 0:9. Zbrojovka nicméně ve Frýdlantu nad Ostravicí zničila ve 2. kole MOL Cupu soka ze čtvrté ligy 10:0! Střelecké sebevědomí si navýšili hlavně dvougóloví Bienvenue Kanakimana, Oliver Velich, Denis Granečný a Martin Gjorgijevski. „Pan trenér by nás nenechal něco podcenit,“ usmál se záložník Štěpán Langer. „Jsem rád, že jsem stoprocentně zpátky. I fyzicky se cítím skvěle. Šlapeme do toho.“
Zbrojovka ještě nepředstavila v ostré akci stopera Jakuba Pokorného, čerstvou posilu z Řecka.
„Je s námi teprve dva dny, ráno trénoval,“ vysvětlil asistent Pavel Zavadil. V civilu sledoval jasnou partii také kapitán Jakub Klíma, volno i měli Hrdina, Vedral, Dante, Čavoš, Vaníček, Janetzký, Vašulín či zraněný Ezeh.
Přesto favorit ve Frýdlantu nad Ostravicí nepřipustil žádné komplikace. „Od začátku jsme hráli skvěle kombinačně, rychle, byli jsme přesní. Kluci měli skvělý přístup. Mají velkou pochvalu,“ lebedil si Zavadil.
Ačkoliv prvoligista protočil sestavu, nedal soupeři šanci. V přípravě na utkání Zbrojovka tradičně nic nepodcenila. Měla informace i o amatérech z Frýdlantu, sestříhané video.
„Připravovali jsme se podobně jako na ligu,“ potvrdil Zavadil. „Naši hráči hráli tak, jak jsme si říkali. Je vidět, že správně vnímají to, co se děje v tréninkovém procesu. To je pro nás skvělý signál,“ dodal.
Byla to taková klasika z prvních kol poháru, když prvoligista dorazí do menšího města. Hodinu před zápasem těžko hledáte u stadionu místo k parkování, všude kolem natěšení domácí fanoušci. Ti z Frýdlantu prožívají smutný rozjezd sezony. Po třech kolech je jejich tým ve čtvrté lize bez bodu poslední a o víkendu si přivezl z Kravař výprask 2:7. Proto ten předzápasový (realistický) pesimismus.
„Když to bude 0:7, budeme rádi,“ prohlásil jeden z diváků s pivem v ruce. „Výborně, už jsme přežili pět minut,“ hlásil spokojeně další, sotva se duel rozjel.
Sotva to dořekl, poslal Tadeáš Vachoušek do sóla Bienvenueho Kanakimanu, jenž obešel brankáře Jakuba Švrčinu a z úhlu po zemi zavěsil. Další branky začali hosté sypat v rychlém intervalu, hezky jednu po druhé.
V poločase to bylo 0:5… „Naše zodpovědnost byla na vysoké úrovni a byli jsme za to odměněni góly. Drželi jsme kontrolu nad zápasem, bylo to fajn,“ pochvaloval si Langer.
Na tolik gólů není tabule se skóre připravená
Favoritovi to pálilo. Jako by se střelci předháněli, kdo dá parádnější ránu. Perfektně se trefil Oliver Velich, po Zmrhalově přihrávce umístil míč k tyči placírkou Vachoušek, Velichův centr proměnil povedenou hlavičkou subtilní Kanakimana, jehož hlasatelka vzápětí přejmenovala na Kanakaminu.
Interní soutěž Zbrojovky o nejpohlednější zásah podvečera vyhrál uzdravený Langer, který z dálky pohotově přesměroval balon do prázdné branky.
V ní v té době chyběl Švrčina, neboť se předtím vydal proti míčí a odhlavičkoval ho dopředu. Jenže pouze k Langerovým nohám. „Opravdu byl ten gól tak hezkej?“ ptal se s úsměvem. Byl...
„Gólman vyběhl, tak jsem to zkusil. Řekl jsem si, že nemám co ztratit. Snažil jsem se to dostat přes všechny hráče. Naštěstí to tam doklouzalo,“ ulevil si.
Po pauze Svědíkův soubor nepolevil, zahrnul nebohého protivníka dalším pětigólovým nášupem. „I střídající hráči měli obrovskou chuť, to je super,“ řekl asistent. Když útočník Velich zavěsil podesáté, světelná tabule už to nevstřebala.
„Byla tady skvělá atmosféra, výborně připravené hřiště. Domácí se snažili hrát naplno až do konce,“ ocenil Zavadil, jenž pochází z Moravskoslezského regionu. „Když jsem sem přijel, přemýšlel jsem, jestli jsem tu někdy hrál. Ale asi ne,“ dumal.