Pouťák a pochoďák Pardubic. Sporná penalta, Trousil se zlobil: Velká nespokojenost
Pohodová atmosféra z píseckého areálu se prvoligovým hráčům dostala pod kůži až moc. Pardubice na půdě třetiligového Písku uspěly 2:0 a poprvé v sezoně vyhrály v soutěžním zápase. Předvedená hra ovšem nenadchla. „Přijeli jsme postoupit, a to jsme splnili. Druhý poločas se ale zvrtnul v takový pouťák a pochoďák,“ zlobil se trenér Jan Trousil.
Favorit nepřijel na jih Čech v nejlepším rozpoložení. V lize mají Pardubice po pěti kolech jediný bod a propadák proti celku z ČFL nepřipadal v úvahu. Zatímco v Chance Lize mají Východočeši obří smůlu, zahazují velké šance a soupeři je trestají při každé příležitosti, tady naopak přes horší výkon dokráčeli k výhře.
Trápení proti o dvě třídy slabšímu soupeři se však trenérovi pochopitelně nelíbilo. „Přišli jsme si zahrát fotbal, jako by se nemohlo nic stát,“ řekl po zápase nespokojený Trousil.
Už první poločas přinesl náznaky, ale většinu času se hrálo podle pardubických not. V první šanci ještě Kahuan Vinícius nezakončil. Ve 35. minutě už přesnou hlavičkou dopravil míč do sítě a nasměroval favorita za postupem.
Brazilský útočník, který ještě v dresu Karviné dvěma góly rozhodl tři měsíce nazpět finále MOL Cupu proti Jablonci, byl aktivní a dělal domácím problémy.
„On a Victor Samuel snesli měřítko, které si představujeme, co se týče pracovitosti i fotbalovosti. To jsme ale čekali i od dalších hráčů a ti nám to úplně nedodali,“ pokračoval trenér.
Za pár okamžiků sahal Písek po vyrovnání. Fantastickou ránu Jakuba Kucharika z přímého kopu ale Jáchym Šerák vytáhnul na břevno.
Zásadní pětiminutovku celého utkání pak dokonala sporná penalta. Jeden z bránících hráčů zatáhl za dres Viniciuse v nadějné pozici a rozhodčí Marek Radina pískal. Balon poslal s přehledem do sítě Ryan Mahuta a bylo po zápase.
Kdo ale čekal, že se domácí sesypou a tým z Chance Ligy přidá ještě pár gólů pro navýšení střeleckého sebevědomí, ten se mýlil.
Třetiligový Písek herně dominoval
Po změně stran sice pokračovaly v aktivitě Pardubice, jenže Písek odvrátil pár nebezpečných závarů a postupně začal dominovat. Zhruba od 60. minuty se míč většinu času pohyboval na obranné polovině „perníkářů“.
„Úplně to nesplnilo to, co jsme chtěli – aby nám někteří hráči ukázali, že s nimi můžeme počítat. S druhou půlkou panuje velká nespokojenost,“ kritizoval Trousil špatný výkon po pauze.
Na plac se postupně dostali hráči základní sestavy jako Dominique Simon, Marek Icha a Michal Hlavatý, později také uzdravený Giannis-Fivos Botos.
Místo uklidnění ale přišlo možná příliš velké uspokojení. „Dali jsme je tam, aby hru uklidnili, ale oni ztráceli balóny, nechodili do soubojů, a tím pádem měli míč domácí,“ vysvětloval špatný závěr trenér.
V samém konci tak z lavičky zněla směrem k týmu ostřejší slova. „Hráči si musí uvědomit, že je úplně jedno, proti komu hrají. Principy jsou pořád stejné. Abych někde uhýbal a nechával soupeře hrát, to v profi fotbale nejde. Kdo to nebude chtít absolvovat, nemá šanci hrát,“ hrozí Trousil.
Těšit ho může fakt, že z tlaku si Písek vytvořil jedinou větší šanci a hlavičku po standardní situaci dokázal Jáchym Šerák vytáhnout.
Bohužel pro domácí diváky, kteří velmi slušně zaplnili obě tribuny i další místa na lavičkách kolem hřiště, se Písek gólově neprosadil a 1 437 fanoušků odcházelo zklamaných.
„Výsledek mohl být o trošku lepší. Byla tu skvělá návštěva a všichni by si zasloužili aspoň gól. Mrzí mě, že jsme to nedokázali. Dvakrát nebo třikrát jsme byli hodně blízko,“ litoval trenér domácích Josef Parlásek.