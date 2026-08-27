Skuhravý: Ideálně hrát takhle za rok se Spartou Praha, ne Spartou Brno. Šancla nepustím!
Dominance, pohoda, dobrá nálada. Roman Skuhravý byl na stadionku Sparty Brno spokojen nejen s výsledkem (9:0), ale i s věcmi, které si Baník převedl z tréninků na Bazalech. Před zraky zbrojováků Antonína Vaníčka s Filipem Vedralem, kteří pro pohárový duel ve Frýdlantu nad Ostravicí dostali volno, se Slezané fajnově naladili na sobotní atraktivní mač se Sigmou.
Takhle vypadá ideální průběh pohárového utkání na půdě outsidera, ne?
„Správný průběh. Mám tyhle zápasy rád, protože někdy potřebujete v tréninkovém procesu i takové zápasy, abyste přesvědčil hráče, že pokud udrží nastavené hřiště a budou hrát i s takovým soupeřem na jeden až dva doteky, funguje to. Teď to potřebujete ještě dostat do zápasů ve větším tempu. Ideální je, abychom takhle hráli za rok se Spartou Praha, ne se Spartou Brno.“
Nebo v sobotu proti Sigmě Olomouc.
„Je to výzva, chceme tři body a chci, aby to na nás bylo vidět od první minuty. Olomouc se posouvá, investované peníze jsou vidět. Tak silný tým chceme porazit.“
Zápas proti diviznímu soupeři toho moc neprozradí, ale co to prohazování wingbeků na slabší nohu? Holzer se objevoval vpravo, Bewene vlevo. Jde o nový taktický prvek?
„Vyhodnotil jsem si to z těch čtyř zápasů, nedaří se nám dostatečně využívat krajní vertikálu. Tohle je jeden z prvků, které požívám dostatečně dlouho. Je brutálně efektivní, pokud mají hráči mezi liniemi dobrý timing a osmička s nimi dokáže jít do rotace. Zkoušíme to, ale zase vidíme, kdy a jak to zapojit do zápasu.“
Vysvětlíte, proč jste pustili na hostování trio Havran, Pojezný, Grygar?
„Vůbec to není tak, že bychom tyhle hráče nechtěli. Říkal jsem to od začátku u Karla Pojezného i u Buchty, u kterého to bylo ještě složitější, protože vždycky respektuju to, co hráči udělali pro klub. Jsem stoprocentně přesvědčený, že ta hostování jsou pro všechny strany win-win. Měli příležitost vybojovat si základní sestavu. Věřte, že mi bylo úplně jedno, jestli je to Chaluš, Pojezný, nebo Míček. O něčem jsme se bavili, ale furt to jsou naši hráči. Mám je strašně rád. Vůbec nepochybuju o tom, že jim tento krok může pomoct. Proto jsme to udělali. Kádr jsme museli trošku zúžit, protože tréninkový proces v pětadvaceti lidech nebyl dobrej.“
Že bývám v předklonu? To je i věkem
Šancl půjde podobnou cestou?
„Ne, Šancl rok nehrál fotbal. Potřebuje mít dobrý tréninkový proces a potřebuje hrát. I proti Spartě Brno vidět v několika situacích, že dřív nebo později si o příležitost řekne. Šanyho nikam nepustíme, kádr je uzavřený.“
Takže bez Buchty.
„Měl se dohodnout s Radničkami. O víkendu tam letěl, bylo to náročné. Ještě v úterý se rozhodoval, ale poslední informace je taková, že se všechny strany dohodly.“
Dovolte na závěr jednu osobní otázku, jen pro zajímavost. Proč často sledujete fotbal v předklonu? Kvůli jinému zornému poli a úhlům, nebo vás bolí záda?
„Ne, já přemýšlím. (smích) V Brně byla hrozně malá výběhová zóna a mně jede hlava neustále. Předkláním se, abych se uklidnil a řekl hráčům ty správné informace, jakým způsobem zápas vést. Je to spíš taková póza a samozřejmě nezastírám, že i věk.“ (úsměv)